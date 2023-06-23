Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor! KPSS'den o puanı alanlara başvurular açıldı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAHÇIVAN ALINIYOR!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile ihtihdam edilmek üzere 14 personel alacak.





14 sözleşmeli bahçıvan alımı yapacağını duyuran Bakanlık, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın bahçıvan alımı gerçekleştireceğini belirtti.

ARANAN KRİTERLER…

Adaylar için aranan şartlardab biri ise lise ve dengi okullardan mezun olmak, Bahçe Bakımı ve Peyzaj Eğitimi Sertifikası yada Bahçıvanlık Eğitimi Sertifikası'na sahip olmak. Başvuralar için ayrıca 18 yaşını doldurmak ve 35 yaşından da büyük olmama şartı var. 2022 KPSS'den ise en az 60 puana sahip olmak gerekiyor.

Başvurular 2-16 Temmuz tarihleri arasında elektronik ortamda Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. Başvurulara göre ise asil ve yedekler belirlenecek. Puan sıralamasına göre yapılacak alımlar da bakanlık tarafından açıklanacak.