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Mülakatsız memur alımı başvuruları başladı! Bu kurumlar yeni personellerini arıyor

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Mülakatsız memur alımı başvuruları başladı! Bu kurumlar yeni personellerini arıyor
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kuruma mülakatsız memur alımları gerçekleştirilecek. Bu alımlarla ilgilenen adaylar, ilanda belirtilen başvuru bilgileri ve detaylarına göre başvurularını gerçekleştirebilecekler. Detaylar haberimizde...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yaptığı bir açıklamayla KPSS tercihleri aracılığıyla birçok kuruma memur alımı yapılacağını duyurdu. Kamuya yapılan memur alımlarına ilişkin başvuruların başladığı belirtildi ve başvuruların internet üzerinden 13 Temmuz 2023 tarihine kadar alınacağı açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

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Yapılan açıklamada, geçen yıl 30 lira olan tercih ücretinin bu yıl 20 lira artışla 50 liraya yükseldiği ve adayların tercihlerini bildirdikten sonra bu ücreti anlaşmalı bankalara yatırması gerektiği belirtildi.

Adayların başvuru yapabileceği farklı kurumlara yapılacak personel alımlarında en az ortaöğretim mezunu olma şartının arandığı ifade edildi. İkamet şartı olmadan ve mülakat yapılmadan gerçekleştirilecek olan personel alımlarında, adayların KPSS puanı üzerinden değerlendirileceği ve atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağı bildirildi. Ayrıca, alımların yapılacağı kadrolar da açıklandı.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, aşağıdaki kadrolarda çalışma fırsatına sahip olacaklar:

Memur, muhasebeci, mühendis, teknisyen, anbar memuru, itfaiyeci, kimyager, sekreter, güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli, tercüman, mimar, Arff memuru, tekniker, iş makinası sürücüsü, apron memuru, stajyer havacılık bilgi yönetimi uzmanı, köprü operatörü, kondoktör, teknisyen, avukat, çay eksperi.

Adaylar, KPSS puanlarına göre üstünlük sırasına göre atanacaklar. Bu önemli alımlarla ilgilenenlerin süreci takip etmeleri ve başvurularını belirtilen tarihe kadar gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır.

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