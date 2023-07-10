Mülakatsız memur alımı başvuruları başladı! Bu kurumlar yeni personellerini arıyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yaptığı bir açıklamayla KPSS tercihleri aracılığıyla birçok kuruma memur alımı yapılacağını duyurdu. Kamuya yapılan memur alımlarına ilişkin başvuruların başladığı belirtildi ve başvuruların internet üzerinden 13 Temmuz 2023 tarihine kadar alınacağı açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI





Yapılan açıklamada, geçen yıl 30 lira olan tercih ücretinin bu yıl 20 lira artışla 50 liraya yükseldiği ve adayların tercihlerini bildirdikten sonra bu ücreti anlaşmalı bankalara yatırması gerektiği belirtildi.

Adayların başvuru yapabileceği farklı kurumlara yapılacak personel alımlarında en az ortaöğretim mezunu olma şartının arandığı ifade edildi. İkamet şartı olmadan ve mülakat yapılmadan gerçekleştirilecek olan personel alımlarında, adayların KPSS puanı üzerinden değerlendirileceği ve atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağı bildirildi. Ayrıca, alımların yapılacağı kadrolar da açıklandı.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, aşağıdaki kadrolarda çalışma fırsatına sahip olacaklar:

Memur, muhasebeci, mühendis, teknisyen, anbar memuru, itfaiyeci, kimyager, sekreter, güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli, tercüman, mimar, Arff memuru, tekniker, iş makinası sürücüsü, apron memuru, stajyer havacılık bilgi yönetimi uzmanı, köprü operatörü, kondoktör, teknisyen, avukat, çay eksperi.

Adaylar, KPSS puanlarına göre üstünlük sırasına göre atanacaklar. Bu önemli alımlarla ilgilenenlerin süreci takip etmeleri ve başvurularını belirtilen tarihe kadar gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır.