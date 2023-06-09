O üniversite personel alımı yapacak! KPSS'den 50-55-57-60 alanlara iş kapısı açıldı

Kocaeli Üniversitesi, personel alımı yapacağını duyurarak mevcut çalışan eksikliğini gidermeyi hedeflediğini açıkladı. Son ilanıyla birlikte iki farklı departmanda 20 sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyuran üniversite, adaylardan belirli şartları sağlamalarını istedi. KPSS şartının arandığı açıklamalarında, adayların en az 50 puan almış olmaları gerektiği belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU





Kocaeli Üniversitesi'nin personel alımı ilanına göre, alım yapılacak personeller için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine uygunluk aranacak. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, görev yapmaya engel bir durumunun bulunmaması, 18 yaşından büyük olma, sabıka kaydının temiz olması ve kamu haklarından mahrum olmama gibi kriterler bulunuyor. İlanında, alım yapılacak kadroların 15 Sağlık Teknikeri (Ön Lisans mezunu) ve 5 Destek Personeli (Lise mezunu) olduğu belirtildi.

Başvuruların resmi gazetenin yayımlanmasıyla birlikte başladığı ve 7 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında, 15 gün boyunca yapılabileceği ifade edildi. Kocaeli Üniversitesi, başvuruların sadece https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr internet sitesi üzerinden kabul edileceğini duyurdu. Adayların belirtilen şartları taşıması gerektiği vurgulanarak, daha fazla bilgi için ilgili kurumların resmi internet sayfalarının ziyaret edilmesi önerildi.