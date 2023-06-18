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Öğretmenlere zorunlu hizmet affı müjdesi! Bakan Yusuf Tekin müjdeledi

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Öğretmenlere zorunlu hizmet affı müjdesi! Bakan Yusuf Tekin müjdeledi
Bakan Tekin, öğretmenlerin sıkça gündeme getirdiği zorunlu hizmet affının 16 Haziran itibariyle gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Desteklenmesi Projesi kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçen personelin çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edileceğini belirtti.

Bakan Tekin'den açıklama

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerin sıkça gündeme getirdiği zorunlu hizmet affının 16 Haziran itibariyle gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Desteklenmesi Projesi kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçen personelin çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edileceğini belirtti.

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