PTT personel alımı duyurusu geldi! Yüksek maaşla çalışmak isteyenler dikkat: Belli oldu

PTT, çeşitli pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar için belirli şartlar bulunmaktadır. Başvurular, PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

PTT, personel alımıyla ilgili başvuru süreci ve genel şartları hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





PTT personel alımı başvuruları, adayların PTT'nin resmi web sitesi üzerinden yapabileceği belirtildi. İş başvuru formu, PTT'nin kendi web sitesinde bulunan başvuru bölümünden doldurulabilecek.

PTT personel alımı için genel şartlar, ilan yayınlanmadan önce muhtemel olarak aşağıdaki gibi olabilir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) En az 18 yaşını tamamlamış olmak ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Diğer başvuru şartları ve ilanın detayları, resmi ilan metninde belirtilecektir. Adaylar, ilan yayınlandığında PTT'nin web sitesini düzenli olarak takip ederek başvuru süreciyle ilgili güncel bilgilere ulaşabilirler.

Başvuruların tamamlanması için adayların ilgili belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp başvurularını zamanında yapmaları önemlidir. PTT, ilgili başvuru süreciyle ilgili adaylara gerekli bilgilendirmeleri yapacak ve başvuruların değerlendirilmesi süreci hakkında bilgi verecektir.