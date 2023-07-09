Şehir hastanelerine personel alımı yapılacak! Ankara, İzmir, İstanbul... KPSS şartı kaldırıldı

Son zamanların en önemli yatırımları arasında yer alan şehir hastaneleri, sağlık hizmetlerinin merkezi bir noktada toplanması ve daha kolay erişilebilir olması amacıyla büyük bir öneme sahiptir. Bu hastaneler, yüksek hasta kapasitesine sahip olmaları nedeniyle birçok hekim ve sağlık personeline ihtiyaç duymaktadır. Şehir hastanelerinde çalışmak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekmektedir ve alım yapılacak pozisyona bağlı olarak şartlar farklılık gösterebilmektedir.

ALIMLAR NEREDE YAPILACAK? KOŞULLAR NE?





Son duyurulara göre, 10 şehir hastanesinde personel alımı yapılacağı bildirilmiştir. Bu hastaneler arasında Ankara, Etlik, Kocaeli, ve Kayseri gibi şehirler bulunmaktadır. Alım yapılacak pozisyonlar hastanelere göre değişiklik göstermektedir. Özellikle belirtilmiştir ki KPSS şartı aranmayacaktır ve başvurular İŞKUR üzerinden alınacaktır.

İlgilenen adayların en az ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir. İlanlarda, Ankara Şehir Hastanesi için 15 beden işçisi alınacağı, Etlik Şehir Hastanesi için ise 1 hemşire, genel alan sorumlusu ve sterilizasyon teknisyeni alınacağı belirtilmiştir.

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak adayların İŞKUR internet sitesine giriş yapması gerekmektedir. İlanlarda belirtilen şartların detaylı bir şekilde incelenmesi ve ardından başvuru yapılması önemlidir. Başvuru yapmak isteyen adayların en az 18 yaşında olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almaması gerekmektedir.

İlanlarda, alım yapılacak pozisyona göre mezuniyet ve deneyim gibi şartlar aranabileceği belirtilmektedir. Örneğin, hemşirelik pozisyonunda çalışmak isteyen adayların hemşirelik bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Şehir hastanelerinde çalışmak isteyen adayların, başvuracakları pozisyonun gerektirdiği şartları sağlamaları beklenmektedir.