  1. Anasayfa

  2. Kamu Personeli

  3. Şehir hastanelerine personel alımı yapılacak! Ankara, İzmir, İstanbul... KPSS şartı kaldırıldı

Şehir hastanelerine personel alımı yapılacak! Ankara, İzmir, İstanbul... KPSS şartı kaldırıldı

Yayınlanma:
Şehir hastanelerine personel alımı yapılacak! Ankara, İzmir, İstanbul... KPSS şartı kaldırıldı
Şehir hastanelerinin inşaat süreci hızla tamamlanıyor ve tamamlanan hastanelerde görev alacak çok sayıda personel alımı yapılacak. İlgili kurumlar, 10 şehir hastanesi için personel alımıyla ilgili ilanları İŞKUR internet sitesinde yayımlamaya başladı. Bu alımlar, sağlık sektöründe istihdam yaratmak ve hastanelerin etkin bir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıntılar haberimizde...

Son zamanların en önemli yatırımları arasında yer alan şehir hastaneleri, sağlık hizmetlerinin merkezi bir noktada toplanması ve daha kolay erişilebilir olması amacıyla büyük bir öneme sahiptir. Bu hastaneler, yüksek hasta kapasitesine sahip olmaları nedeniyle birçok hekim ve sağlık personeline ihtiyaç duymaktadır. Şehir hastanelerinde çalışmak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekmektedir ve alım yapılacak pozisyona bağlı olarak şartlar farklılık gösterebilmektedir.

ALIMLAR NEREDE YAPILACAK? KOŞULLAR NE?

başvuru

Son duyurulara göre, 10 şehir hastanesinde personel alımı yapılacağı bildirilmiştir. Bu hastaneler arasında Ankara, Etlik, Kocaeli, ve Kayseri gibi şehirler bulunmaktadır. Alım yapılacak pozisyonlar hastanelere göre değişiklik göstermektedir. Özellikle belirtilmiştir ki KPSS şartı aranmayacaktır ve başvurular İŞKUR üzerinden alınacaktır.

İlgilenen adayların en az ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir. İlanlarda, Ankara Şehir Hastanesi için 15 beden işçisi alınacağı, Etlik Şehir Hastanesi için ise 1 hemşire, genel alan sorumlusu ve sterilizasyon teknisyeni alınacağı belirtilmiştir.

Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak adayların İŞKUR internet sitesine giriş yapması gerekmektedir. İlanlarda belirtilen şartların detaylı bir şekilde incelenmesi ve ardından başvuru yapılması önemlidir. Başvuru yapmak isteyen adayların en az 18 yaşında olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almaması gerekmektedir.

İlanlarda, alım yapılacak pozisyona göre mezuniyet ve deneyim gibi şartlar aranabileceği belirtilmektedir. Örneğin, hemşirelik pozisyonunda çalışmak isteyen adayların hemşirelik bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Şehir hastanelerinde çalışmak isteyen adayların, başvuracakları pozisyonun gerektirdiği şartları sağlamaları beklenmektedir.

Kamu Personeli
Aselsan personel alımı yapıyor! Bu pozisyonlar için kadro açıldı: KPSS şartsız alınacak
Aselsan personel alımı yapıyor! Bu pozisyonlar için kadro açıldı: KPSS şartsız alınacak
TÜBİTAK duyurdu! BİLGEM SAGE ve RUTE'de çalışacak 214 aday aranıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜBİTAK duyurdu! BİLGEM SAGE ve RUTE'de çalışacak 214 aday aranıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
Hastanelerde masabaşı çalışmak isteyenlere fırsat! 11 bin 400 TL maaşla çok sayıda personel alınacak
Hastanelerde masabaşı çalışmak isteyenlere fırsat! 11 bin 400 TL maaşla çok sayıda personel alınacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çok sayıda personel alacak! 8 ilde başvurular başlıyor
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çok sayıda personel alacak! 8 ilde başvurular başlıyor
THY personel alımı duyurusu geldi! Bu kadrolara en az lise mezunu personeller alınacak
THY personel alımı duyurusu geldi! Bu kadrolara en az lise mezunu personeller alınacak
Ayda 15 bin TL maaşla çalışmayı kim istemez! Hastanelere KPSS'siz personel alımı başladı
Ayda 15 bin TL maaşla çalışmayı kim istemez! Hastanelere KPSS'siz personel alımı başladı
İŞKUR büyük personel alımını başlattı! 150 bini aşkın personel alınacak: Kadro detayları belli oldu
İŞKUR büyük personel alımını başlattı! 150 bini aşkın personel alınacak: Kadro detayları belli oldu