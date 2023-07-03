Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çok sayıda personel alacak! 8 ilde başvurular başlıyor

Kamuda görev almak için arayışta olan milyonlarca kişiye güzel haber geldi. Tapu ve Kadastro 202 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyururken şartları ise açıkladı. 7 Temmuz 2023 Cuma gününe kadar devam eden başvurular için ilan detayları açıklandı. İşte personel alımı için başvuru şartları ve tüm detaylar...

ALIM YAPILACAK İLLER VE KADROLAR











