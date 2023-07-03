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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çok sayıda personel alacak! 8 ilde başvurular başlıyor

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çok sayıda personel alacak! 8 ilde başvurular başlıyor
İş arayışında olanlara müjdeli haber geldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 202 sözleşmeli personel alımı yapılacağı ilan edildi. Alım yapılacak iller ve alım şartları haberimizde yer almaktadır.

Kamuda görev almak için arayışta olan milyonlarca kişiye güzel haber geldi. Tapu ve Kadastro 202 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyururken şartları ise açıkladı. 7 Temmuz 2023 Cuma gününe kadar devam eden başvurular için ilan detayları açıklandı. İşte personel alımı için başvuru şartları ve tüm detaylar...

ALIM YAPILACAK İLLER VE KADROLAR

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Kamu Personeli
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