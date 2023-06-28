THY personel alımı duyurusu geldi! Bu kadrolara en az lise mezunu personeller alınacak

Türk Hava Yolları birçok farklı alanda personel alımı yapacağını duyurdu. Peki personel alım şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY PERSONEL ALIMLARI

THY tarafından bildirilen son haberlere göre kabin memuru, pilot adayı, simülatör uçuş öğretmeni, dar gövde pilot, kaptan pilot, geniş gövde pilot alımı yapılacak. Kabin memuru kadrosuna başvuru yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 1 Ocak 1983 ve 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğmak, en az lise mezunu olmak, iyi derecede İngilizce bilmek, adi sicil ve adli sicil arşiv kaydı olmamak, daha önce THY ve diğer hava yollarından disiplinsizlik ya da sağlık sebebiyle ayrılmamak, THY iştiraklerinde görev yapıyor olmak ise tercih nedeni olacak. Pilot adayı kadrosuna başvuru yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak, en az lisans mezunu olmak, 1 Ocak 1993 tarihinden sonra doğmak, boyun 1.60 cm'den kısa ve 1.95 cm'den uzun olmaması, askerlikle ilişiği olmamak, adli sicil kaydı olmamak, daha önce THY ya da diğer hava yollarından disiplinsizlik sebebiyle ayrılmamak, daha önce THY AO ve THY AO iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamak gerekiyor.





Simülatör uçuş öğretmeni kadrosuna başvuru yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 1 Ocak 1988 tarihinden önce ve 1 Ocak 1953 tarihinden sonra doğmak, en az lise mezunu olmak, uçuş kusuru ya da disiplinsizlik sebebiyle ceza almamak, adli sicil kaydı olmamak, askerlikle ilişiği olmamak, ortaklığın göstereceği yerde ikamet edebilmek, daha önce THY ya da diğer hava yolu şirketlerinden disiplinsizlik ve fesih sebebiyle ayrılmamış olmak gerekiyor. İkinci pilot dar gövde kadrosuna başvuru yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak, 1 Ocak 1973 tarihinden sonra doğmak, en az lise mezunu olmak, uçuş kusuru ya da disiplinsizliği sebebiyle ceza almamak, adli sicil kaydı olmamak, askerlikle ilişiği olmamak, ortaklığın göstereceği yerde ikamet etmek, daha önce THY ya da diğer hava yolu şirketlerinden disiplinsizlik ya da fesih sebebiyle ayrılmamak gerekiyor. THY personel alımlarına başvurular online şekilde internet sitesi üzerinden yapılacak. Şirketin ilanlarına başvurmak ve gerekli belgeleri öğrenmek için https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.