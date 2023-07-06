TÜBİTAK duyurdu! BİLGEM SAGE ve RUTE'de çalışacak 214 aday aranıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

TÜBİTAK 214 araştırmacı alacağına dair haberler paylaştı. Peki görevleri neler olacak? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK ARAŞTIRMACI ALACAK

İş arayan insanlar için TÜBİTAK müjdeli haberi verdi. 24 tane kısa süreli araştırmacı alınacak. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi,





TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ve TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesine 214 kısa süreli aday araştırmacı alınacak. Başvurular 26 Temmuz tarihine kadar TÜBİTAK resmi internet sitesi olan https://kariyer.tubitak.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak.