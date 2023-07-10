Türkiye Şeker Fabrikaları duyurdu! 1000 personel alımı yapılacak: Lise mezunlarına iş fırsatı
İşsizlik insanları yoran faktörlerden birisidir. İşsizlere sevindiren haber, Türkiye Şeker Fabrikalarından geldi. İşte haberin detayları…
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI YÜZLERCE İŞÇİ ALACAK: LİSE MEZUNLARI BAŞVURU YAPABİLİRLER!
Türk şeker fabrikasından yapılan duyuruya göre yüzlerce işçi işe alınacak. İşçi alım tarihleri açıklandı.
İş arayanlar vatandaşların yüzünü güldürecek bir haber. Türkiye şeker fabrikaları yüzlerce işçi çalıştıracak. Alımlar, sezonluk işlerde 1 yılda 6 ay çalıştırılmak üzere yapılacak.,
BU KAPSAMDA VERİLEN İLANDA ŞU BİLGİLER YER ALDI:
ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
İşe alınan işçiler, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri talebi üzerine 9/8/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun yerel/şube ofislerine yapılabilir. Başvuru hakkında daha fazla bilgi 11 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu'nun web sitesinde yer alacaktır.
Fabrikamızda istihdam edilen personel niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ekte yer almaktadır.