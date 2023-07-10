Türkiye Şeker Fabrikaları duyurdu! 1000 personel alımı yapılacak: Lise mezunlarına iş fırsatı

Her ülkede olduğu işsizlik bizim ülkemizin de en büyük sorunlarından birisidir. İşsiz kalan milyonlarca vatandaş her yeni güne iş bulma umuduyla uyanıyor ve sürekli olarak iş arıyor. İş arayanlara büyük müjde. İşte detaylar…