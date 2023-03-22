Kamu personeli olmak isteyenlere iş kapısı! Yaş, eğitim şartı kaldırıldı: Yüksek maaşla çalışacak 103 kişi aranıyor







ANTALYA MURATPAŞ BELEDİYESİ MART 2023 PERSONEL ALIM İLANI







ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI İLANI KONTENJAN DAĞILIMI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURUSU

Mart ayının başında birçok kamu kurum ve kuruluşu personel alımı ilanlarına göre adaylardan başvuru almaya devam ediyor. Bu kapsamda bir ilan daha yayınlandı. Antalya Muratpaşa Belediyesi, çeşitli pozisyonlar için yeni eleman ihtiyacı olduğunu Türkiye İş Kurumu'nda duyurdu. İşte belediye tarafından yayınlanan personel alımı duyurusu ile ilgili bilgiler...Eksik olan kadroları tespit ederek Türkiye İş Kurumu aracılığıyla bildiren Antalya Muratpaşa Belediyesi, 103 yeni işçiye ihtiyacı olduğunu söyledi. Belediye, çalışanların çeşitli kontenjandan alımn yapacaklarının altını çizdi.Antalya Muratpaşa Belediyesi, istihdam edilen 103 işçinin kontenjan dağılımını şöyle duyurdu: • Şoför: 20 kişi • Marangoz: 3 kişi • Duvarcı: 2 kişi • İnşaat hırdavatçısı: 1 kişi • Boyacı: 4 kişi • Bakım tamircisi: 1 kişi • Kaldırım ustası: 2 kişi • Seramik ustası: 2 kişi • Sıvacı: 4 kişi • Kaynakçı: 8 kişi • Kalıp ustası: 2 kişi • Elektrikçi: 1 kişi • Düzlük İşçisi: 37 kişi • Yol çizgi boyacısı: 2 kişi • İnşaat yüzey kaplamacısı: 5 kişi • Kaldırım işçisi: 5 kişi • Finişer operatörü: 1 kişi • Mini kazıcı operatörü: 1 kişi • Ekskavatör operatörü: 1 kişi • Vinç operatörü: 1 kişi • Oto tamir ustası: 1 kişi • Oto elektrik ustası: 1 kişiTürkiye İş Kurumu tarafından bilgilendirilen ve çeşitli pozisyonlar için 103 yeni çalışanı olduğunu açıklayan Antalya Muratpaşa Belediyesi, başvuruların 21 Mart'a kadar kabul edileceğini duyurdu. Belediye, adayların özgeçmişlerini eğitim kurumunun e-posta adresine iletmeleri gerektiğinin de altını çizdi.