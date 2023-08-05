11 ilde yaşayanlara 60-64-65 KPSS puanıyla iş imkanı! Bakanlık müjdeyi verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görevlendirmek üzere, yeni bir memur personel alımı gerçekleştirmek için güncel ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayımlamıştır. Bu alımlarla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının artan ihtiyaçları karşılanacak ve vatandaşlara daha kaliteli ve etkin bir hizmet sunulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde farklı illerde görevlendirilmek üzere nitelikli memur adayları aranmaktadır. Başvurular, belirtilen tarih aralığında ve elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru şartları arasında, en az lisans düzeyinde bir eğitim almış olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilişiği olmamak gibi genel nitelikler yer almaktadır.

Adaylar, sözlü sınav ve uygulamalı sınav olmak üzere iki aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacaklardır. Sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, söz konusu pozisyonlarda istihdam edilecektir. Bu görevlendirme sayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları daha donanımlı ve uzman kadrolarla vatandaşların ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamayı hedeflemektedir.

ALIM KOŞULLARI DUYURULDU





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görevlendirmek üzere Memur Personel alımı için güncel ilanlarını yayımladı. Bu alımlarla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının ihtiyaçları karşılanacak ve vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi hedefleniyor.

SYDV Personel alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylardan aşağıdaki genel şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

En az İlkokul mezunu olmak (Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı da gerçekleştirilecek),

18 yaşını tamamlamış olmak.

Adayların başvuru yapmadan önce ilanlarda belirtilen pozisyonlara uygun niteliklere sahip olduğundan emin olmaları önemlidir. Ayrıca, 2020 veya 2021 yılında yapılan KPSS'den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gereklidir.

SYDV Personel alımları için başvurular sadece ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Adaylar, başvuru yapmak istedikleri ilanların detaylarını inceleyerek son başvuru tarihlerine ve başvuru adreslerine ulaşabilirler.