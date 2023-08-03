18-45 yaş arası iş arayanlara gün doğdu! MASKİ personel alımı yapacak: Şartlara uyanın işi hazır
MASKİ, altyapı hizmetlerini güçlendirmek ve kuvvetlendirmek için kalitenin arttırımı adına personel alımları yapılacak. Kent yaşamını daha sağlıklı ve konforlu hale gitmek için gerekli belgeler ve şartlar açıklandı.
PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR
51 Beden İşçisi (Kanal ve Izgara İşçisi), 1 Araç Motor Tamircisi, 3 Teknisyen (Elektrik), 8 Şoför (Kamyonet, Kamyon, Vidanjör, Tanker, Tır, Kanal Açma Aracı), 1 Teknisyen (Makine), 3 Operatör (Kepçe, Kazıcı-Yükleyici), 1 Beden İşçisi.
BAŞVURU KOŞULLARI
TC vatandaşı olmak
İlkokul mezunu olmak
20-45 yaş aralığında yer almak
Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması
Başvuru yapılacak olan ilçede ikamet ediyor olmak
Sağlık raporunun temiz çıkması
B sınıfı ehliyetin bulunması.
GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş,
Mezuniyeti gösterir belge,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için),
İkametgah belgesi,
Sabıka kaydı belgesi,
Ehliyet fotokopisi,
İŞKUR kayıt belgesi.