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18-45 yaş arası iş arayanlara gün doğdu! MASKİ personel alımı yapacak: Şartlara uyanın işi hazır

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18-45 yaş arası iş arayanlara gün doğdu! MASKİ personel alımı yapacak: Şartlara uyanın işi hazır
İş arayışında olanlara müjdeli haber geldi. MASKİ'nin çeşitli kadrolarına personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları ve tarihleri hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

MASKİ, altyapı hizmetlerini güçlendirmek ve kuvvetlendirmek için kalitenin arttırımı adına personel alımları yapılacak. Kent yaşamını daha sağlıklı ve konforlu hale gitmek için gerekli belgeler ve şartlar açıklandı.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

51 Beden İşçisi (Kanal ve Izgara İşçisi), 1 Araç Motor Tamircisi, 3 Teknisyen (Elektrik), 8 Şoför (Kamyonet, Kamyon, Vidanjör, Tanker, Tır, Kanal Açma Aracı), 1 Teknisyen (Makine), 3 Operatör (Kepçe, Kazıcı-Yükleyici), 1 Beden İşçisi.

maski

BAŞVURU KOŞULLARI

TC vatandaşı olmak

İlkokul mezunu olmak

20-45 yaş aralığında yer almak

Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması

Başvuru yapılacak olan ilçede ikamet ediyor olmak

Sağlık raporunun temiz çıkması

B sınıfı ehliyetin bulunması.

GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş,

Mezuniyeti gösterir belge,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için),

İkametgah belgesi,

Sabıka kaydı belgesi,

Ehliyet fotokopisi,

İŞKUR kayıt belgesi.

Kamu Personeli
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