2024'e işsiz giren olmayacak! Bu kadrolara 120 bin kişi alınacak: İŞKUR'dan büyük proje

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) aracılığıyla toplamda 120 bin yeni personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Bu alımlar temizlik personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarında gerçekleştirilecek.

İş başvurusu yapmak isteyen adaylar için belirlenen bazı önemli başvuru şartları bulunmaktadır. Başvurular için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir.

İlgilenen iş arayanlar, başvuru tarihleri ve detaylı bilgilere İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşabilirler. İnternet sitesindeki duyuruları takip ederek başvuru yapmak oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Bu alımlarla birlikte, iş gücüne katkı sağlanarak istihdamın artırılması hedefleniyor. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alımlar sayesinde, binlerce kişi iş sahibi olacak ve ekonomik açıdan daha güçlü bir konuma gelme imkanı elde edecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alımlarını İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) üzerinden gerçekleştirecek ve farklı kadrolara görevlendirecektir. Bu alımlar kapsamında temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına personel alınacak. Okulların açılma tarihlerine yaklaşmasıyla birlikte, personel eksikliklerinin giderilmesi için alımlar hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

İş başvurusu yapacak adaylar için önemli bir detay, İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet sitesinde yayınlanan iş ilanlarına başvuru tarihlerinin farklılık göstereceğidir. Adaylar, bu internet sitesini takip ederek ilanlara bakarak başvuru tarihlerini öğrenebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı'na 60 bin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da 60 bin personel alımı yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca deprem bölgeleri için de istihdamın yapılması beklenmektedir.





Bu alımlar, birçok iş arayan için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Temizlik, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam sağlanacak olması, istihdamın artırılması açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesinden başvuru tarihlerini öğrenip kolayca başvuruda bulunabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımları için adayların sağlamaları gereken önemli başvuru şartları bulunmaktadır. Bu alımlar, İŞKUR aracılığıyla yapılacak ve temizlik personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam sağlanacaktır. Adayların başvuru yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, ilgili kuruma kayıtlı olmaları ve 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda belirtilen SGK şartlarına uymak, emekli veya malul aylığı almamak ve öğrenci statüsünde olmamak da başvuru şartları arasındadır. Bu şartlara uygun olan adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesinden başvuru tarihlerini öğrenerek başvuruda bulunabilirler. Bu alımlar toplamda 120 bin personeli etkileyecek olup, okulların açılma tarihine yaklaşmasıyla birlikte eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayacaktır.

İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), Türkiye genelindeki iş arayanlar ile işverenler arasında bağlantı sağlayan ve istihdamı artırmayı hedefleyen resmi bir kurumdur. İŞKUR'un internet şubesi olan esube.iskur.gov.tr adresi, iş arayanlara ve işverenlere yönelik hizmetlerin sunulduğu bir platformdur.

İş arayanlar için İŞKUR'un internet şubesinde "İş Arayan" bölümü bulunmaktadır. Bu bölüme giriş yapmak için kişilerin öncelikle üye olmaları gerekmektedir. Üyelik işlemi oldukça basittir ve ücretsiz olarak gerçekleştirilir. İş arayanlar, "Üye Ol" seçeneğine tıklayarak gerekli bilgileri doldurur ve kayıt işlemini tamamlarlar.

İŞKUR'un internet şubesine üye olan kişiler, ilanlar bölümünden güncel iş ilanlarını görüntüleyebilirler. İş ilanlarına başvurmak içinse ilgili ilana tıklayarak "Başvuru Yap" seçeneğini kullanmaları gerekmektedir. İş arayanlar, başvuru yaparken CV'lerini ekleyebilir, iletişim bilgilerini paylaşabilir ve işverenlerle iletişime geçebilirler.

İŞKUR aynı zamanda Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında iş ilanları da sunmaktadır. Bu programlar, sosyal yardım almakta olan kişilere ve dezavantajlı gruplara istihdam sağlamayı amaçlar. TYP kapsamındaki iş ilanları da İŞKUR'un internet şubesinden takip edilebilir ve başvurular gerçekleştirilebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan 120.000 işçi alımı da İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu alımlarla ilgili detaylar, İŞKUR'un internet şubesindeki ilanlar bölümünden takip edilebilir. Başvuru şartlarına uygun olan adaylar, ilgili tarihlerde başvurularını gerçekleştirebilir ve istihdam fırsatlarından yararlanabilirler.