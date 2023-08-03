30 yaş altına THY kapıları açıldı! THY personel alımı duyurusu geldi!

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılı güncel personel alımı ilanları listesini yayımladı! Başvuru için gereken şartlar da açıklandı. 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımları da yapılmaya başlandı. THY, binlerce yeni personel ve kabin memuru dahil etmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Ağustos 2023 itibariyle yeni ilanlar yayımlandı ve başvurular alınmaya başlandı.

Türk Hava Yolları'nın her geçen gün büyümeye devam ettiği ve dünya genelinde zirveye tırmandığı belirtiliyor. Bu başarıda çalışan personelin büyük payı olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle, THY eksikliğini karşılamak üzere yeni ilanlarla personel alımına başlamış durumda.

Ağustos ayı itibariyle yayımlanan ilanlara göre, alımlar özellikle pilot pozisyonunda gerçekleştirilecek ve yıl sonuna kadar farklı alanlarda personel alımı planlanıyor. Başvurular online olarak alınacak ve adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.

Türk Hava Yolları personel alımı için genel olarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, herhangi bir adli sicil kaydı ve arşivi bulunmamak, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlikle ilgisi olmamak" gibi temel şartlar aranacaktır.

Bu ilanlarla ilgilenen adaylar, THY'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. İlanlara başvuran adaylar arasından uygun niteliklere sahip olanlar, süreç ilerledikçe değerlendirilecek ve seçilen adaylar THY bünyesine katılacaktır.

İşin Olsa ekibi olarak, bu süreçte tüm detayları adaylarla paylaşacağız ve başvuru aşamalarında rehberlik sağlayacağız. Türk Hava Yolları'na başvurmayı düşünen tüm adaylara başarılar dileriz!

Türk Hava Yolları'nın pilot alımı için adaylardan aranan şartlar oldukça titizlikle belirlenmiştir. Başvuruda bulunan pilot adaylarından belirli kriterleri karşılamaları beklenmektedir. İşte THY pilot alımı için aranan şartlar:

- Sağlık Şartı: Pilot adaylarının sağlık durumu, havacılık sağlık yönetmeliğine uygun olmalıdır.

- Yabancı Dil Şartı: Adayların İngilizce veya başka bir yabancı dilde yeterli düzeyde iletişim kurabilmeleri önemlidir.

- Uçuş Şartları: Başvurulan uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca similatör hariç uçuş saatini tamamlamış ve başvurulan uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olunması aranmaktadır.

Adayların diğer özel nitelikleri ise şunlardır:

- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

- 01.01.1972 tarihinden sonra doğmuş olmak,

- En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylar denklik belgesi ibraz etmelidir),

- Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

- Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

- Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirebilecek durumda olmak,

- Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek,

- Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

- Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak.

Türk Hava Yolları, pilot alımında bu şartları sağlayan adayları seçerek kadrosuna dahil etmeyi hedeflemektedir. Bu şartlar, güvenli ve başarılı uçuşların sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Başvuru yapacak olan adaylar, bu kriterlere dikkat ederek başvurularını gerçekleştirebilir ve THY ailesine katılmak için şanslarını deneyebilirler.

Aranan Şartlar Nelerdir?





Türk Hava Yolları (THY), lise mezunu adaylar için yeni personel alımı ilanlarını yayımladı. Kadın veya erkek adaylar, bu ilanlara başvuru yaparak THY bünyesinde çalışma fırsatı elde edebilirler. İlgili haber ve ilan detaylarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İlan Detayları

(https://www.isinolsa.com/personel-alimi/thy-lise-mezunu-personel-alimi-ilani-2023-yayimlandi-sartlar-nelerdir-h44001.html)

Lise mezunu adaylar için yayımlanan bu ilanlar, THY'nin personel ihtiyacını karşılamak üzere düzenlenmiştir. Başvuru şartları ve kontenjan bilgileri için ilgili haber ve ilanlara ulaşarak detayları inceleyebilirsiniz. Eğer lise mezunuysanız ve THY'de çalışma isteği taşıyorsanız, bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz. Başvuru sürecine ilişkin tüm bilgileri haberde bulabilirsiniz. İlgilenen adayların ilgili bağlantıyı ziyaret ederek gerekli adımları atması önemlidir. İşin Olsa ekibi olarak başvuracak olan tüm adaylara başarılar dileriz!

Türk Hava Yolları, farklı pozisyonlar için başvuru şartları belirlemiştir. İşte alanlarına göre başvuru şartları:

Türk Hava Yolları Kabin Memuru İlanı (Kadın) Alımı Şartları:

- T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

- 01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

- En az lise mezunu olmak

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

- Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.

- Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.

Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI) Alımı Şartları:

- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

- 01.01.1988 tarihinden önce, 01.01.1953 tarihinden sonra doğmuş olmak

- En az lise mezunu olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur)

- Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

- Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

- Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

- Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

- Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak

- Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak

II. Pilot Dar Gövde Alımı Şartları:

- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

- 01.01.1973 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak

- En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

- Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

- ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO)

- A320 ve B737 uçak tiplerinden birinde geçerli tip yetkisine sahip olmak

- İşe başlama aşamasına gelen adaylar için Türk uçuş lisansı sahibi olmak.

Kaptan Pilot Dar Gövde Alımı Şartları:

- ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO)

- B737, A320 tiplerinden birinde geçerli tip yetkisine sahip olmak

- Yukarıdaki tiplerden birinde geçerli tip yekisine sahip olmayan adaylar için aşağıda belirtilen uçak tiplerinde geçerli tip yetkisine sahip olmak

- En az 5000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak

- 27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3.000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak

- THY bünyesinde bulunmayan uçak tiplerinde (Kabul edilen dar gövde uçak tipi listesi) en az 1500 saat, THY bünyesinde bulunan (A320 – B737) uçak tiplerinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simülatör ve line check saati hariç)

II. Pilot Geniş Gövde Alımı Şartları:

- ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO)

- B777/787, A330/350 tiplerinden birinde geçerli tip yetkisine sahip olmak

- Yukarıdaki tiplerden birinde geçerli tip yekisine sahip olmayan adaylar için aşağıda belirtilen uçak tiplerinde geçerli tip yetkisine sahip olmak

- 27 ton üzerindeki, THY bünyesinde bulunmayan uçak tipleri dahil en az 2000 saat, THY bünyesinde bulunan uçak tipleri dahil en az 1500 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak

- THY bünyesinde bulunmayan uçak tiplerinde (Kabul edilen II.pilot geniş gövde uçak tipi listesi) en az 1000 saat, THY bünyesinde bulunan (A330/350 – B777/787) uçak tiplerinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak (simülatör ve line check saati hariç)

Kaptan Pilot Geniş Gövde Alımı Şartları:

- ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO)

- B777/787 , A330/350 tiplerinden birinde geçerli tip yetkisine sahip olmak

- Yukarıdaki tiplerden birinde geçerli tip yekisine sahip olmayan adaylar için aşağıda belirtilen kabul edilen uç