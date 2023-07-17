42 yaşından küçüklere MEB'den haber var! KPSS şartsız MEB'in bu kadrolarına personel alımı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, personel alımı için İŞKUR üzerinden ilan yayımladı ve büyük ilgi gördü. İlan doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü için KPSS şartı olmaksızın personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu haber, uzun süredir devlet kadrosunda çalışmak için çaba harcayan ve KPSS'ye giren birçok kişi için büyük bir fırsat oldu.

BAŞVURU TARİHLERİ 7-11 TEMMUZ





Alımlara başvuruların 7-11 Temmuz 2023 tarihleri arasında tamamlanması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, herhangi bir suç hükümlülüğünün bulunmaması, askerlik görevinin tamamlanmış olması ya da ilişkisinin olmaması, kamu haklarından mahrum olunmama, 18 yaşını doldurmuş olma ve 42 yaşından gün almamış olma, sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık ya da emeklilik aylığı almamak gibi şartlar aranmaktadır. Ayrıca başvuruda bulunan adayların İzmir'de ikamet etmeleri gerekmektedir ve alımların İzmir Karabağlar'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

MEB bünyesinde İŞKUR üzerinden yapılacak olan personel alımı, birçok farklı kadroyu kapsamaktadır. Bu kadrolar arasında web ve çoklu ortam geliştiricisi, matbaa işçisi, işletme elektronik bakımcısı, soğutmacı ve havalandırma (iklimlendirme) personeli, marangoz, makine bakım ve onarım personeli, sıhhi tesisatçı ve beden işçisi gibi pozisyonlar yer almaktadır. Toplamda 61 personel alımı yapılacaktır.

MEB personel alımı için başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. İstekli adaylar, başvuru detaylarını ve gerekli belgeleri İŞKUR platformunda bulabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştireceği bu personel alımı, KPSS şartı olmadan farklı pozisyonlarda istihdam sağlama fırsatı sunuyor. İş arayanlar için büyük bir fırsat olan bu ilan, MEB kadrolarında çalışmak isteyenler için önemli bir adım olabilir. Detaylı bilgilere İŞKUR'un internet sitesinden ulaşabilirsiniz.