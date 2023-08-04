Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyene dev fırsat! Bu branşlara personel alımı geliyor
Devlet güvencesi altında kariyer yapmak ve aylık kazancını sağlama isteğiyle binlerce aday, güncel personel alımı ilanlarını arama motorlarında araştırmaya devam ediyor. Zorlu ekonomik şartların etkileri hissedildiği günlerde özel sektörün belirsizliğinden uzaklaşmak isteyen adaylar, kamuda çalışma şansını arıyorlar.
KONTENJAN DETAYLARI
Son dönemde azalan kamu personel alımı ilanları, adayların umutsuzluğunu artırırken, bugün umut verici bir haber geldi. Adalet Bakanlığı, eksik kadrolarını belirleyerek yeni bir personel alımı için ilana çıktı. Farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere yüzlerce yeni personele ihtiyaç duyulduğunu duyuran bakanlık, alım detaylarını paylaştı.
Adalet Bakanlığı, Personel Eğitim Merkezleri ve Adli Destek Mağdur Hizmetlerinde çalıştırılmak üzere toplamda 486 yeni personel alacak. Alımlar için belirlenen boş pozisyonlar ise şunlar:
Psikolog: 21 kişi
Sosyal çalışmacı: 46 kişi
Mühendis: 35 kişi
Tekniker: 8 kişi
Teknisyen: 24 kişi
Koruma ve güvenlik görevlisi: 190 kişi
Diğer teknik hizmet personeli (İstatistikçi): 7 kişi
Şoför: 31 kişi
Kaloriferci: 4 kişi
Aşçı: 9 kişi
Hizmetli: 111 kişi
GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Adalet Bakanlığı, personel istihdamının sözlü sınav ile yapılacağını ve sınav tarihlerinin 17 Ekim-15 Kasım 2023 olduğunu açıkladı. Sözlü sınavın, Adalet Bakanlığı'nın ana binasında bulunan Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtilirken, adayların sınav esnasında teslim etmeleri gereken belgeler de şu şekilde sıralandı:
Kimlik belgesi
Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı
Destek personeli-Şoför kadrosuna başvurmak isteyen adaylar için sürücü belgesi
Bu personel alım ilanları, kamuda çalışmak isteyen adaylara yeni iş fırsatları sunacak ve ekonomik zorluklarla mücadele etmek isteyenlere umut olacak. Adaylar, başvuru ve sınav tarihleri için Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesini takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirler.