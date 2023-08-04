Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyene dev fırsat! Bu branşlara personel alımı geliyor

Devlet güvencesi altında kariyer yapmak ve aylık kazancını sağlama isteğiyle binlerce aday, güncel personel alımı ilanlarını arama motorlarında araştırmaya devam ediyor. Zorlu ekonomik şartların etkileri hissedildiği günlerde özel sektörün belirsizliğinden uzaklaşmak isteyen adaylar, kamuda çalışma şansını arıyorlar.

KONTENJAN DETAYLARI





Son dönemde azalan kamu personel alımı ilanları, adayların umutsuzluğunu artırırken, bugün umut verici bir haber geldi. Adalet Bakanlığı, eksik kadrolarını belirleyerek yeni bir personel alımı için ilana çıktı. Farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere yüzlerce yeni personele ihtiyaç duyulduğunu duyuran bakanlık, alım detaylarını paylaştı.

Adalet Bakanlığı, Personel Eğitim Merkezleri ve Adli Destek Mağdur Hizmetlerinde çalıştırılmak üzere toplamda 486 yeni personel alacak. Alımlar için belirlenen boş pozisyonlar ise şunlar:

Psikolog: 21 kişi

Sosyal çalışmacı: 46 kişi

Mühendis: 35 kişi

Tekniker: 8 kişi

Teknisyen: 24 kişi

Koruma ve güvenlik görevlisi: 190 kişi

Diğer teknik hizmet personeli (İstatistikçi): 7 kişi

Şoför: 31 kişi

Kaloriferci: 4 kişi

Aşçı: 9 kişi

Hizmetli: 111 kişi

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Adalet Bakanlığı, personel istihdamının sözlü sınav ile yapılacağını ve sınav tarihlerinin 17 Ekim-15 Kasım 2023 olduğunu açıkladı. Sözlü sınavın, Adalet Bakanlığı'nın ana binasında bulunan Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtilirken, adayların sınav esnasında teslim etmeleri gereken belgeler de şu şekilde sıralandı:

Kimlik belgesi

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı

Destek personeli-Şoför kadrosuna başvurmak isteyen adaylar için sürücü belgesi

Bu personel alım ilanları, kamuda çalışmak isteyen adaylara yeni iş fırsatları sunacak ve ekonomik zorluklarla mücadele etmek isteyenlere umut olacak. Adaylar, başvuru ve sınav tarihleri için Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesini takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirler.