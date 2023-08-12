AFAD yeni personelleri için düğmeye bastı! 25 Ağustos'a kadar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), internet sitesi üzerinden yayımladığı yazılı açıklama ile personel alımı duyurusunu gerçekleştirdi. AFAD, yeni personel alımı hakkında detayları kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, adayların belgelerini 14-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında belirtilen adrese teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

PERSONEL ALIM AYRINTILARI PAYLAŞILDI





Söz konusu duyuruda AFAD, sözleşmeli personel alımıyla ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Kesin sonuç bildirimi ve asıl aday atamaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Belirtilen süre içerisinde belgelerini teslim etmesi gereken asıl adaylar konusunda detaylar verildi. Bu bağlamda, 12-23 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sözleşmeli Personel Alımı Giriş (Sözlü) Sınavını kazanan adayların, kesinleşmiş sınav sonuç bilgilerine "Kariyer Kapısı-İşe Alım Platformu" üzerinden E-Devlet şifreleriyle erişebilecekleri belirtildi.

Adayların belirtilen tarihler arasında gerekli evraklarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetimi Daire Başkanlığı'na bizzat teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerektiği vurgulandı. Ancak belirtilen süre içerisinde gerekli evrakları teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların göreve başlatılmayacağı belirtildi.

Ayrıca, asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar arasından göreve başlamayan veya herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacağı ifade edildi. Asıl adaylara bildirim yapılmasının posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla gerçekleştirilmeyeceği ve adayların duyuruları Kariyer Kapısı Platformu ve Bakanlığın resmi internet adresi üzerinden takip etmeleri gerektiği belirtildi.

GEREKLİ BELGELER NELER?

Başvuru sahiplerinin işe alım süreci için sunmaları gereken belgeler şunlardır:

Aday Başvuru Bilgileri çıktısının imzalanmış nüshası, adayların başvuru esnasında Kariyer Kapısı-İşe Alım Platformu üzerinden elektronik olarak doldurduğu bilgileri içermelidir.

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve bir fotokopisi veya tasdikli bir örneği. Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı bir örneği sunulduğunda, başkanlık tarafından tasdik edilen fotokopiler de kabul edilebilir. Ayrıca, "Mezuniyet Belgesi" olarak e-devlet üzerinden alınan belge de geçerlidir.

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. Bu belge e-devlet üzerinden de alınabilir.

T.C. Kimlik Kartı'nın fotokopisi (Başkanlık tarafından onaylanabilir).

Kamu kurumlarında 4/B sözleşmeli pozisyonunda tam zamanlı olarak çalışırken kurumları tarafından sözleşmesi feshedilen veya tek taraflı olarak fesheden adaylar için eski kurumlarının onayladığı hizmet belgesi.

Var ise, sigorta veya Bağ-Kur hizmetlerini gösteren belge.

"Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Beyan" veya e-devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi.

Dört adet fotoğraf.

"Koruma ve Güvenlik Görevlisi" unvanını tercih eden adaylar için Özel Güvenlik Kimlik Kartı ve Çalışma İzin Belgesi. Asılları bulunduğu sürece, başkanlık tarafından onaylanabilir.

"Şoför" unvanını tercih eden adaylar için onaylı sürücü belgesi örneği. Asılları bulunduğu sürece, başkanlık tarafından onaylanabilir.