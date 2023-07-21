Almanya'da Euro ile çalışmak isteyenler bayılacak! Saati 12 euroya çalışacak 50 yaş altı işçiler alınacak: Şartlar belli oldu

Almanya'ya işçi olarak gitmek için belirli evrakları hazırlamanız gerekmektedir. Bu evraklar, nüfus cüzdanı fotokopisi, ehliyet fotokopisi, adli sicil kaydı, ikametgah belgesi, diploma, sağlık raporu, mesleki yeterlilik belgesi, nüfus kayıt örneği, Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş, iş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü, pasaport fotokopisi (3 yıllık) ve 6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraftan oluşmaktadır.



Almanya işçi alımı için başvuruda bulunmak için Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulan yönergeleri takip etmeniz gerekmektedir. Almanya'ya çalışmak için 50 yaşına kadar olan kişilerin iş anlaşması ya da eğitim, sertifika, iki senelik tecrübe veya diploma denkliği gibi şartları karşılaması yeterlidir. Ayrıca haftalık çalışma süresi 20 saat olarak belirlenmiştir.





Almanya'da 2023 yılı asgari ücreti saatlik 12 euro olarak uygulanmaktadır, bu da aylık ortalama 1.750 euro ile 1.800 euro arasında gerçekleşmektedir. Ev kiraları ise dairenin konumuna göre değişmektedir. Şehir merkezindeki tek yataklı odalı bir dairenin ortalama kirası 700 euro iken, şehir merkezi dışında aynı dairenin kirası 530 eurodur. Öte yandan şehir merkezinde 3 odalı bir dairenin ortalama kirası 1.350 euro iken, şehir dışında olanı 1.000 euro olarak bilinmektedir.

Son yıllarda Türkiye'de artan işsizlik ve zorlaşan yaşam koşullarıyla birlikte, Avrupa ülkelerinde çalışma fikri giderek daha cazip hale gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Almanya, işçi alım şartlarını açıklayarak çalışmak isteyenler için umut ışığı oldu.

Almanya Hükümeti, belirli sektörlerde 2 milyon işçi alımı yapacağını açıkladı ve bu alımlarda bazı şartların esnetildiği belirtildi. Almanca dilini bilmek artık bir zorunluluk olmaktan çıkarıldı ve vatandaşlık alabilmek için gerekli olan ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla düşürüldü.

Almanya'da çalışmak isteyenler için belirlenen şartlar şu şekilde:

Saatlik ücret: Almanya'da asgari ücret saatlik 12 euro olarak uygulanacak.





Çalışma süresi: Haftada 20 saatlik çalışma süresi ile çalışma imkanı sunulacak.

Yaş sınırı: Almanya'ya çalışmak için yaş sınırı 50'ye kadar olan kişileri kapsayacak.

İş başvuruları için gerekli evrakları hazırlayanlar, Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenen yönergeleri takip etmeleri gerekmektedir. Almanya'ya çalışmak için şartları karşılayanlar arasında iş anlaşması veya eğitim, sertifika, iki yıllık iş deneyimi veya diploma denkliği aranmayacak. Ayrıca haftalık 20 saatlik çalışma süresi, toplu sözleşme ve sosyal güvenlik hakları gibi avantajlar da sunulacak.

2023 yılı itibariyle Almanya'da asgari ücret saatlik 12 euro olarak belirlenmiştir. Bu, aylık ortalama 1.750 euro ile 1.800 euro arasında gelir elde edilebileceği anlamına gelmektedir. Ancak, ülkedeki ortalama ev kira fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Şehir merkezlerindeki dairelerin kira bedelleri ile şehir dışında bulunan dairelerin kira bedelleri farklılık göstermektedir.

Almanya'nın işçi alımında sunduğu fırsatlar, pek çok kişi için hayalini süsleyen bir çalışma ortamı sunuyor. Türkiye'de işsizlik ve ekonomik krizin etkileri göz önüne alındığında, Almanya'da çalışma fikri birçok kişi için gelecek kaygılarını azaltacak nitelikte. Bu şartlar altında Almanya'nın işçi alımı başvuruları başladı ve ilgilenenler başvurularını yapabilirler.