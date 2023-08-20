Ankara'daki o üniversite personel alımını başlattı! Bu şartı sağlayana en az 20.000 TL maaş...

Ankara merkezli TED Üniversitesi, öğretim kadrolarındaki eksiklikleri gidermek amacıyla yeni akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten vakıf üniversitesi, 18 Ağustos 2023 tarihinde yayınladığı Resmi Gazete ilanıyla bu alımın detaylarını paylaştı.



BAŞVURU ŞARTLARI





2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak TED Üniversitesi, akademik personel alımının nasıl yapılacağını açıkladı. İlanında, adayların sağlamaları gereken başvuru koşullarını ayrıntılı bir şekilde belirtti.

TED Üniversitesi, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda toplamda iki yeni personel istihdam edileceği belirtilirken, alımların hangi pozisyonlarda yapılacağı da şu şekilde sıralandı:

Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü - Araştırma Görevlisi: 1 kişi

Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Araştırma Görevlisi: 1 kişi

Başvuru detaylarına gelindiğinde ise Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi pozisyonu için son başvuru tarihi 4 Eylül olarak belirlenirken, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi pozisyonu için son başvuru tarihi 8 Eylül olarak açıklandı. Başvuruların şahsen veya posta yoluyla yapılabileceğini belirten üniversite, ilgili başvuru evraklarına resmi internet sitesi üzerinden erişilebileceğini aktardı. Başvuru adresi olarak ise "TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No: 48 06420 Kolej/ Çankaya/ ANKARA" bilgisi verildi.

Adaylardan ALES'ten en az 70 ve YDS'den en az 60 puan almış olma şartı aranacağını vurgulayan TED Üniversitesi, ilan içerisinde belirtilen genel ve özel şartların da başvuru değerlendirmesinde göz önünde bulundurulacağını belirtti.