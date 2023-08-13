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Antalya'da çalışmak isteyene kapılar açıldı! KPSS şartsız bu kadrolara personel alınacak

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Antalya'da çalışmak isteyene kapılar açıldı! KPSS şartsız bu kadrolara personel alınacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 farklı kadroda toplamda 62 daimi personel alımı gerçekleştirecek. Otomotiv, temizlik, şoförlük gibi çeşitli alanlarda iş fırsatı sunan ilana başvurular 17 Ağustos'a kadar devam edecek. Başvuru detayları haberimizde...

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 farklı kadroda toplamda 62 daimi personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayımlanan ilana göre, belediyenin bünyesindeki eksiklikleri gidermek amacıyla çeşitli kadrolarda alımlar yapılacak. Başvuruların başladığı bu ilan, geniş bir yelpazede personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin personel alımı ilanında yer alan kadrolar ise şunlar: 5 Otomotiv Boya Ustası, 5 Otomotiv Kaporta Ustası, 10 Temizlik Görevlisi (Otobüs, Saha, Kapalı Alan ve Atölye Temizliği), 7 Beden İşçisi, 33 Temizlik İşçisi (Cadde Sokak) ve 2 Tır Şoförü.

Başvuru yapacak adaylardan aranan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunu olmama ve askerlik ile ilgisi olmama gibi temel genel nitelikler bulunuyor. Özellikle özel başvuru şartları arasında Antalya il sınırları içerisinde ikamet etme, ilgili kadro için ustalık veya diğer belgelere sahip olma, vardiyalı çalışabilme yeteneği ve 18 yaşını tamamlamış olma yer alıyor.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 6 gün içerisinde yapılabilir ve sadece şahsen başvuru kabul edilmektedir. Başvuru tarihleri 11 - 17 Ağustos 2023 olarak belirlenmiş olup, başvuruların Büyükşehir Belediyesi'nin belirtilen adresine yapılması gerekmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu personel alım ilanı, genç ve nitelikli adayların iş imkanı yakalamasını sağlamayı amaçlıyor. Başvuru yapacak adaylar, ilan detaylarını inceleyerek başvuru sürecini takip edebilirler.

İlan detayları için tıklayınız.

Kamu Personeli
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