Asgari ücretin 3 4 katını kazanmak isteyenler koşsun! THY binlerce kabin memuru alımını başlattı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan bir açıklamada kadın kabin memuru alımı yapılacağı duyuruldu. THY'den yapılan açıklamada, adın adayların 10 Ağustos'a kadar başvurabileceğini söylendi. Türk Hava Yolları, hostes olmak isteyen bayan adayların 10 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecekleri bildirildi.

THY basın dairesinden alınan bilgiye göre kadın kabin memuru THY'nin basın dairesinden edinilen bilgiye göre, kabin görevlisi alımına yeni üye alımı için hostes alım ilanı yayınlandı, sayı 15.000'e ulaşmak üzere, 10 Ağustos 2023 Perşembe'ye kadar başvuru yapılabilecek. Başvurular, "kariyer.thy.com" web sitesinden gerçekleştirilecek.

Kayıt yaptırdıktan sonra uçuş görevlisi olmak için değerlendirme sürecinden geçen adaylar, yaklaşık 2 aylık bir eğitimin ardından THY hostesliğine yerleştirilecek. THY'nin her uçuşunda Türk misafirperverliğini göklerde temsil eden kabin ekipleri, güler yüzleri, üstün hizmetleri ve güvenlik konusundaki anlayışlarıyla da şirketin kilit çalışanları olarak anılacak.





GENEL ŞARTLAR

• TC Vatandaş olmak (Yeşil kart sahipleri başvurabilir.)

• 1 Ocak 1983'ten 31 Aralık 2003'e kadar doğanlar.

• Lise mezunu veya üzeri mezuniyet.

• İyi düzeyde İngilizce (tercihen ikinci bir yabancı dil bilmek.)

• Adli Sicil Kaydı olmaması.

• Disiplin veya sağlık nedeniyle Türk Hava Yolları'ndan, iştiraklerinden veya diğer iş yerlerinden ayrılmamış olması.

•Türk Hava Yolları şubelerinde çalışma önceliği olması.

• 160-180 cm boyunda olmak (boy-kilo ölçüleri Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları tarafından belirlenen bir acente/kuruluş tarafından alınır.)

• Vücudun görünen kısımlarında dövme, pirsing ve yara/yanık/leke gibi kalıcı izler olmamalıdır.

• Hosteslik, üniforma kullanımını gerektiren bir meslektir ve Türk Hava Yolları'nda hostesler, yürürlükteki “Hosting Görevlisi Kıyafetlerinin Kullanılması ve Temsili El Kitabı”na ​​uygun olarak çalışmak zorundadır.

SÜREÇ NASIL DEĞERLENDİRİLİR

- İlan şartlarına uyum kontrolü

- Çevrimiçi ingilizce testi

- Mülakat süreci

-Doküman Kontrolü

-İngilizce milakat

- Dövmeyi/yara izini kontrolleri iel birlikte boy ile kiloyu ölçümü

-Yönetim kurulu ile mülakat

(Gerekirse ek değerlendirme adımları uygulanabilir.)

Mülakatlar, İstanbul Florya'da bulunan Türk Hava Yolları'na bağlı İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.