Asgari ücretin üç katı para kazanmak isteyenler bu ilanı kaçırmayın! Pegasus Hava Yolları’nda çalışmak üzere personel alımı başladı

Pegasus Hava Yolları, iş başvurularını kolaylaştıran bir ilan yayınladı. İlan, boş pozisyonları ve gereksinimleri duyuruyor. Çalışmak isteyenler, ilana başvuru yaparak işe alınma fırsatını yakalayabilirler. Pegasus Hava Yolları'nda çalışmak, asgari ücretin üç katı maaş imkanı sunuyor. Bu ilan, iş arayanlar için cazip bir fırsat sunuyor ve başvuruları bekliyor. İşte detaylar...





PEGASUS HAVA YOLLARI İŞ BAŞVURULARI BAŞLADI

Pegasus Hava Yolları, Türkiye'den dünyaya hizmet veren önemli bir havacılık şirketi olarak personel alımlarına devam ediyor. Hem tecrübeli hem de tecrübesiz personel alımları için duyuru yaptı. Şirket, başvuru koşullarını detaylı şekilde açıkladı ve başvuru adresini paylaştı.

Pegasus Hava Yolları, havacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenlere kapılarını açıyor. İlanında personellere sağladığı haklardan da bahsetti. Personel alımlarıyla ilgili ayrıntıları içeren ilanı yayınlayarak iş arayanlara çağrıda bulundu. Pegasus Hava Yolları personel alımı, iş başvurusu yapmak isteyenler için merak konusu. İş başvurusu nasıl yapılır, hangi şartlar aranıyor gibi sorular da ilanın içeriğinde yer alıyor. Pegasus Hava Yolları, personel alım ilanı ile havayolu sektöründe çalışmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor ve başvurularını bekliyor. İşte başvuruya ilişkin diğer ayrıntılar...





Pegasus Hava Yolları, yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İlanları arasında kabin memuru, bilgi teknolojileri destek uzmanı (engelli), ofis destek elemanı (engelli) gibi pozisyonlar bulunuyor. Tecrübesiz ve tecrübeli adaylar başvurabilir. Başvurular, Pegasus'un resmi web sitesinin kariyer sayfası üzerinden online olarak alınacak. Şirket, başvuru şartlarını da paylaştı.

T.C. vatandaşları, 01.01.1988 sonrası doğanlar ve minimum lisans mezunu olanlar başvurabilir. İngilizce dilinde üniversite eğitimi veya TOEFL'dan 84, IELTS'den 6 puan alma şartı aranıyor. Boy kriterleri de belirtilmiş; kadınlar için 160-180 cm, erkekler için 170-190 cm aralığında. Görünen bölgelerde dövme, piercing, yanık gibi izlerin bulunmaması isteniyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden veya edebilecek adayların başvuruları bekleniyor.



Pegasus Hava Yolları, sağladığı olanakları da açıkladı. Yüksek maaşın yanı sıra, uçuşlarda indirimli bilet, özel sağlık sigortası, yemek kartı, sosyal aktivite kulüplerine üyelik, kadınlar için kreş imkanı, performansa dayalı prim sistemi ve servis imkanı gibi çeşitli yan haklar sunulacak.

Pegasus Hava Yolları, hem tecrübeli profesyonellere hem de yeni kariyer yapmak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunarak personel ailesini genişletiyor. Başvurular ve detaylı bilgi, Pegasus'un resmi web sitesinde bulunabilir.