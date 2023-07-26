Atama bekleyen öğretmenlere müjde! O belediye bu branşlardan KPSS'siz öğretmen alacak

Heyecan verici haber geldi! Aydın Büyükşehir Belediyesi, personel alımları için kapılarını öğretmenlere ve diğer çalışma arkadaşlarına açıyor. İŞKUR'un paylaştığı detaylara göre, kamu kurumunda çalışmak isteyenler için muhteşem bir fırsat doğuyor.

Bu alımlarla ilgili detaylar önemli! 18 ile 50 yaş aralığındaki kişiler, belediye bünyesinde çalışmak için başvurabilecekler. KPSS sınavı şartı aranmıyor, yani KPSS puanı olmayanlar bile bu fırsattan yararlanabilecekler. İşte detaylar...





PEK ÇOK ALANDAN MEB ONAYLI PERSONEL ALIMI

Çeşitli kadrolarda alımlar yapılacak. Coğrafya, matematik, resim gibi farklı alanlarda çalışmak isteyenler için harika bir fırsat sunuluyor. Belediyenin personel ihtiyacını karşılamak amacıyla bu alımlar gerçekleştirilecek ve başvurular için süreç devam ediyor. İşte diğer ayrıntılar...





Eğer kamu kurumunda çalışma hayali kuranlardansanız, bu şansı kaçırmayın! İstenen başvuru şartlarına dikkat ederek başvurunuzu zamanında yapabilirsiniz. Belediye tarafından yayınlanan ilanda detaylı bilgiler yer alıyor ve başvuruların nasıl yapılacağı açıklanıyor.

Yenilikçi bir adım olarak, KPSS şartı aranmıyor olması, birçok kişi için bu fırsatı daha cazip hale getiriyor. Alım yapılacak farklı kadrolar, çeşitli uzmanlık alanlarından kişilere kapılarını açıyor.

Özellikle öğretmenler için bu alım fırsatı oldukça önemli. KPSS puanı olmadan da öğretmenlik yapma hayali kuranlar, bu şansı değerlendirebilirler. Aynı şekilde, diğer uzmanlık alanlarından olanlar da kendilerine uygun kadrolara başvuru yaparak kamu kurumunda çalışma imkanı yakalayabilirler.

Son başvuru tarihi ve diğer detayları göz ardı etmeyin. Başvuru yaparken, istenen belgeleri ve gerekli evrakları tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlamanız önemli. Bu şekilde başvurunuzun değerlendirilme süreci daha hızlı ve sorunsuz olacaktır.

Unutmayın, Temmuz ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz, bu nedenle başvurunuzu zamanında yapmak için acele edin. İşte harika bir fırsat, İŞKUR'un açıkladığı bu personel alımları sayesinde hayalini kurduğunuz kamu kurumunda çalışma şansı sizleri bekliyor. Başvuru detayları için ilanı inceleyin ve adımınızı atın!

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yapacağı personel alımları için hangi kadrolara ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Toplamda 16 kişilik kadroda, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Resim, Matematik, Biyoloji ve Fen Bilgisi öğretmenleri ile çocuk gelişimi ve eğitimi elemanlarından oluşan kadrolar yer alıyor. Ayrıca, 5 destek personeli de alınacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için bazı şartlar belirlendi. 18 yaşını tamamlamış olmak ve 50 yaşından küçük olmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak da başvuru için önemli bir koşul. Öğretmenlik kadrolarına başvuracak adaylar, eğitim birimlerinden mezun olmalı ve MEB onaylı pedagojik formasyon belgesine sahip olmalılar. Çocuk gelişimi kadrosuna başvuracak adayların da çocuk gelişimi ve eğitim alanından mezun olmaları gerekiyor. Destek personeli içinse en az lise mezunu olmak şartı aranıyor.

Başvurular 25 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak ve son başvuru tarihi 28 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Başvurular e-posta veya şahsen yapılacak. E-posta ile başvuracak adaylar, cansu.aydogan@abbpersonel.com.tr adresinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Şahsen başvuruda bulunacak adaylar ise Hasanefendi Ramazanpaşa Mahallesi, Umut ve Sevgi Caddesi, No: 36/z2, Efeler/Aydın adresine giderek başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.

Detaylı bilgilere https://media.iskur.gov.tr/73286/aydin-buyuksehir-belediyesi-personel-a-s-28-07-2023.pdf adresinden ulaşmak mümkün. Bu fırsatı kaçırmamak için başvuru şartlarını sağlayan adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını yapabilirler. Haydi, belediye kadrolarına başvuru için son şansınız!