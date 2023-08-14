Ayda 30.000 TL maaşla ASELSAN personel alımı başladı! Ne KPSS var ne sınav

ASELSAN, İş Arayanlara Kapılarını Açıyor: KPSS Şartsız Personel Alımları Başladı, Minimum 30 Bin TL Net Maaş İmkanı Sunulacak

ASELSAN, farklı meslek dallarından personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve ilan detayları, resmi web sitesi üzerinden ayrıntılı olarak paylaşıldı. Başvuru yapacak adaylar, ilgilendikleri pozisyonların özel gerekliliklerini kontrol ederek başvurularını online olarak gerçekleştirebilecekler.

Türkiye'nin önde gelen savunma ve elektronik şirketi ASELSAN, iş arayanlara müjdeli haberini duyurdu. Yapılan son açıklamaya göre, KPSS şartı aranmadan personel alımları başladı ve bu alımlar farklı meslek dallarına yönelik gerçekleştirilecek. Ayrıca, alınacak personellere sağlanacak en az 30 bin TL net maaş da dikkat çekiyor. ASELSAN'ın personel alımı için belirlediği şartlar ve açık pozisyonlar haberimizde detaylarıyla aktarılıyor.





ASELSAN, İş Arayanlara Fırsat Sunuyor: Farklı Meslekler İçin Personel Alımı Başladı, Başvuru Şartları ve İlan Detayları Belli Oldu

Türkiye'nin önde gelen savunma ve elektronik şirketi ASELSAN, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yeni personel alımı başlattığını duyurdu. Açıklamada, çeşitli meslek alanları için personel alımı yapılacağı ve bu sayede iş arayanlara büyük bir fırsat sunulacağı belirtildi. İşte alım yapılacak meslek dalları ve detayları...

Hangi Meslekler İçin Alım Yapılacak?

ASELSAN, resmi web sitesi üzerinden duyurduğu alımlarla farklı meslek dallarına yönelik olarak iş fırsatları sunacak. Yayımlanan bilgilere göre, şirketin alım yapacağı meslekler şunlar:

- Tank ve Zırhlı Araçlar Sistem Mühendisi

- Kontrol Sistemleri Tasarım Mühendisi

- Süreç Tasarım Mühendisi

- Hava ve Füze Sistem Mühendisi

- Full Stack Java Yazılım Mühendisi

- Yazılım Mühendisi (C++)

- Elektronik Mühendisi (Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Projeleri)

- C++ Yazılım Geliştirme Mühendisi

- Konfigürasyon Yönetimi Mühendisi

- Pazar Geliştirme Uzmanı / Uzman Yardımcısı (Asya-Pasifik Bölge)

- Görsel Pazarlama İletişimi Uzmanı

- Haberleşme Elektronik Harp Sistem Mühendisi

- Uygulama Yazılımları Mühendisi

- Gömülü Yazılım Tasarım Mühendisi

- Komponent ve Güvenilirlik Mühendisi

- Algoritma Geliştirme Mühendisi

- Yazılım Analisti

- Aviyonik Donanım Tasarım Mühendisi

- Seyrüsefer Sistemleri Tasarım Mühendisi

- Pazar Geliştirme Uzmanı / Uzman Yardımcısı (Orta Doğu ve Afrika Bölge)

Başvuru Şartları ve Detayları

ASELSAN'ın resmi web sitesinde yer alan ilanlarda, her bir meslek pozisyonu için gereken nitelikler ve başvuru şartları ayrıntılı olarak belirtiliyor. İlgilenen adaylar, uygun pozisyonlar için başvurularını resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler. Bu fırsatlar, iş arayanlar için yeni bir kariyer kapısı olabilir.

ASELSAN'ın personel alımı süreci, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Farklı meslek pozisyonları için yapılan alımlarda adayların, ilanlarda belirtilen başvuru şartlarını dikkatlice incelemesi ve gereken belgeleri eksiksiz sunması gerekiyor. Bu sürecin, istihdam arayışında olanlar için yeni bir kariyer yolu açma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.