Bankada masabaşı çalışmak isteyenlere yüksek maaşlı fırsat! ING Bank personel alımını başlattı

İnternet üzerinden iş ilanlarını yayımlayan adayların yüzünü ING Bank güldürdü. ING Bank birçok farklı kadro için personel alımı yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ING BANK PERSONEL ALIMI

ING Bank tarafından yapılan son duyurulara göre farklı kadrolar için 20 personel alımları başladı. Personel alımı için adaylardan KPSS şartı da aranmayacak. ING Bank bünyesine alınacak personel kadroları ise şu şekilde açıklandı; İş Ortaklıkları Satış Yönetimi Yetkilisi, Maslak Tüzel Bankacılık Kobi Portföy Yöneticisi, İzmit Tüzel Bankacılık Kobi Portföy Yöneticisi, Yenibosna Tüzel Şube Müşteri İşlemleri Sorumlusu, İzmir Özel Bankacılık Müşteri Hizmetleri Sorumlusu,Topkapı Tüzel Bankacılık Ticari Portföy Yöneticisi,





Avrupa Tüzel Bankacılık Ticari Portföy Yöneticisi, Avrupa Tüzel Bankacılık Kobi Portföy Yöneticisi, Gebze Tüzel Şube Kobi Portföy Yöneticisi, Gebze Tüzel Bankacılık Ticari Portföy Yöneticisi, Ofis Elemanı (Engelli), Kozyatağı Tüzel Ticari Portföy Yöneticisi, Gebze Ticari Portföy Yöneticisi, Müşteri Deneyimi Yöneticisi (Dönemsel Çalışan), Satış Masası Yetkili Yardımcısı (Ing Menkul), Diyarbakır Tüzel Şube Müşteri İşlemleri Sorumlusu, Marmaris Şube Finansal Danışman, Yenibosna Tüzel Bankacılık Kobi Portföy Yöneticisi. Başvuru yapmak için ekip çalışmasına yatkın, hızlı çözüm üretme yeteneği olması, Türkiye Cumhuriyati vatandaşı olunması gerekiyor. Başvurular ING Bank Kariyer resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

