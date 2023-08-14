  1. Anasayfa

  2. Kamu Personeli

  3. Bankada masabaşı çalışmak isteyenlere yüksek maaşlı fırsat! ING Bank personel alımını başlattı

Bankada masabaşı çalışmak isteyenlere yüksek maaşlı fırsat! ING Bank personel alımını başlattı

Yayınlanma:
Bankada masabaşı çalışmak isteyenlere yüksek maaşlı fırsat! ING Bank personel alımını başlattı
İş arayan adaylara ING Bank müjdeyi verdi! Banka bünyesine birçok personel alımı başladı! Tüm detaylar haberimizde.

İnternet üzerinden iş ilanlarını yayımlayan adayların yüzünü ING Bank güldürdü. ING Bank birçok farklı kadro için personel alımı yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ING BANK PERSONEL ALIMI

ING Bank tarafından yapılan son duyurulara göre farklı kadrolar için 20 personel alımları başladı. Personel alımı için adaylardan KPSS şartı da aranmayacak. ING Bank bünyesine alınacak personel kadroları ise şu şekilde açıklandı; İş Ortaklıkları Satış Yönetimi Yetkilisi, Maslak Tüzel Bankacılık Kobi Portföy Yöneticisi, İzmit Tüzel Bankacılık Kobi Portföy Yöneticisi, Yenibosna Tüzel Şube Müşteri İşlemleri Sorumlusu, İzmir Özel Bankacılık Müşteri Hizmetleri Sorumlusu,Topkapı Tüzel Bankacılık Ticari Portföy Yöneticisi, 

ing bank personel alımları başladı

Avrupa Tüzel Bankacılık Ticari Portföy Yöneticisi, Avrupa Tüzel Bankacılık Kobi Portföy Yöneticisi, Gebze Tüzel Şube Kobi Portföy Yöneticisi, Gebze Tüzel Bankacılık Ticari Portföy Yöneticisi, Ofis Elemanı (Engelli), Kozyatağı Tüzel Ticari Portföy Yöneticisi, Gebze Ticari Portföy Yöneticisi, Müşteri Deneyimi Yöneticisi (Dönemsel Çalışan), Satış Masası Yetkili Yardımcısı (Ing Menkul), Diyarbakır Tüzel Şube Müşteri İşlemleri Sorumlusu, Marmaris Şube Finansal Danışman, Yenibosna Tüzel Bankacılık Kobi Portföy Yöneticisi. Başvuru yapmak için ekip çalışmasına yatkın, hızlı çözüm üretme yeteneği olması, Türkiye Cumhuriyati vatandaşı olunması gerekiyor. Başvurular ING Bank Kariyer resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. 

Kamu Personeli
İş arayanlara KPSS 50-55-60 puanla iş fırsatı! Belediyede bu kadrolara alım başladı
İş arayanlara KPSS 50-55-60 puanla iş fırsatı! Belediyede bu kadrolara alım başladı
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına masa başı iş! Belediye bu kadro için başvuruları açtı
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına masa başı iş! Belediye bu kadro için başvuruları açtı
Cumhurbaşkanlığına personel alımı başlıyor! O tarihe kadar başvuran Beştepe'de işe başlayacak
Cumhurbaşkanlığına personel alımı başlıyor! O tarihe kadar başvuran Beştepe'de işe başlayacak
Memur olmak isteyen o belediyeye koşacak! En az 22 bin TL maaşla hemen işe başlama garantili
Memur olmak isteyen o belediyeye koşacak! En az 22 bin TL maaşla hemen işe başlama garantili
KPSS'den bu puanları alanlara Aile Bakanlığı'nda kadro var! 17 ilde yüksek maaşlı personel alımı başladı
KPSS'den bu puanları alanlara Aile Bakanlığı'nda kadro var! 17 ilde yüksek maaşlı personel alımı başladı
MEB personel alımı duyurusu sonunda geldi! En az ilkokul diploması olan başvuru formuna koşacak
MEB personel alımı duyurusu sonunda geldi! En az ilkokul diploması olan başvuru formuna koşacak
Ayda 30.000 TL maaşla ASELSAN personel alımı başladı! Ne KPSS var ne sınav
Ayda 30.000 TL maaşla ASELSAN personel alımı başladı! Ne KPSS var ne sınav