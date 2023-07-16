Başvurular açıldı! En az 22 bin TL maaşla 18-49 yaş arası bekçi alımı duyuruldu

İş bekleyen vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. Son açıklamalara göre, Temmuz ayında özel sektörde bekçi alımlarının yapılacağı duyuruldu. 11 Temmuz 2023 tarihinden itibaren başlayan başvurular halen devam etmektedir. İşte bekçi personeli başvuru detayları...

İŞKUR MÜJDELİ HABERİ VERDİ

İşçi ve personel alımları konusunda aktif adımlarını atan İŞKUR, farklı meslek gruplarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken kurum, bekçi alımlarında güncellemeler yaptığını duyurdu. Özel sektörde istihdam edilecek bekçiler için alım sürecinin başlatıldığı bildirildi ve başvuru ayrıntıları da kapsamlı bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. İŞKUR'un bu girişimi, bekçilik pozisyonunda istihdam arayan adaylara umut verirken, işverenlerin de kalifiye ve yetenekli personel bulma konusunda desteklenmesine olanak sağlayacak.



İlgili ilanlara göre başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, belirli bir eğitim düzeyine sahip olma, 18 yaşını doldurma, geçmişte kamu haklarından mahrumiyet veya ceza almama, uyuşturucu veya alkol kullanımıyla ilgili tedavi görmeme, örgütlerle ilişkili olmama ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlama gibi kriterler bulunmaktadır.

Bekçilik görevini üstlenmek isteyen bireylerin taşıması gereken özellikler, en çok araştırılan konular arasında yer almakta. İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan alımlar, genel şartların yanı sıra firmaların belirlediği özel şartları da içermekte. İlanlar doğrultusunda adaylardan talep edilen başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma,

- İlgili pozisyon için ilköğretim, lise, ön lisans veya lisans mezunu olma (Yurt dışında eğitim almış olanlar için denklik belgesi sahibi olma),

- 18 yaşını tamamlamış olma,

- Kamu haklarından mahrumiyet cezası bulunmama veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası almamış olma,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olma,

- Legal veya illegal örgütlerin faaliyetlerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olma,

- İlgili ilanlara göre en az ilköğretim, lise veya dengi bir okul mezunu olma (İlanlara göre değişiklik gösterebilir),

- Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilme şartlarını karşılama.

Yukarıda belirtilen şartların sağlanması beklenmektedir.