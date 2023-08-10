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Başvuruların bitmesine çok az kaldı: Tam 1142 personel alımı yapılacak!

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Başvuruların bitmesine çok az kaldı: Tam 1142 personel alımı yapılacak!
İş arayan insanlar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Bu kurum tam 1142 personel alımı yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar iş ilanlarını merakla araştırmaya devam ediyor. Bu Bakanlık müjdeli haberi verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

1142 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Adalet Bakanlığı Resmi Gazete üzerinden yeni açtığı kadroları duyurdu. Taşra Teşkilatlarında görevlendirilmek üzere üç farklı kadro için 1142 personel alımı yapılacak. 

adalet bakanlığı 1142 personel alımı yapıyor

10 Ağustos tarihinde yayımlanan haberlere göre 10 Hakim ve Savcı Yardımcısı, 1019 Cezaevi Katibi, 113 Kaloriferci alımı olacak. Kadrolarla ilgili başvuru tarihlerinin önümüzdeki günlerde Bakanlık tarafından paylaşılması bekleniyor. 

Kamu Personeli
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