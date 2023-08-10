Başvuruların bitmesine çok az kaldı: Tam 1142 personel alımı yapılacak!

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1142 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Adalet Bakanlığı Resmi Gazete üzerinden yeni açtığı kadroları duyurdu. Taşra Teşkilatlarında görevlendirilmek üzere üç farklı kadro için 1142 personel alımı yapılacak.





10 Ağustos tarihinde yayımlanan haberlere göre 10 Hakim ve Savcı Yardımcısı, 1019 Cezaevi Katibi, 113 Kaloriferci alımı olacak. Kadrolarla ilgili başvuru tarihlerinin önümüzdeki günlerde Bakanlık tarafından paylaşılması bekleniyor.