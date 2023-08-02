Beklenen ilan sonunda geldi! Belediyelere KPSS'siz personel alımı: Bu illerde yaşayanlar...
" 2445 kişi İşe Alınıyor"
İŞKUR'un "Dış Reklam" bölümüne verilen ilanlarla toplam 2.445 kişinin istihdam edildiği görülmektedir. Alımlar, 37 şehir belediyesi ve aynı zamanda kuruluş tarafından gerçekleştirilecek.
Personel Alımı Yapılacak 37 Şehir Listesi
İstanbul
Denizli
Çanakkale
İzmir
Çankırı
Aydın
Eskişehir
Bursa
Karabük
Aksaray
Manisa
Gaziantep
Tunceli
Burdur
Ardahan
Yalova
Afyonkarahisar
Siirt
Trabzon
Tekirdağ
Bolu
Bingöl
Muğla
Sivas
Ordu
Erzurum
Kırklareli
Sakarya
Erzincan
Kayseri
Bartın
Kocaeli
Antalya
Konya
Bilecik
Samsun
Tokat
Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?
- Sağlık Personeli,
- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi,
- Destek Personeli,
- Aşçı,
- Temizlik Personeli,
- Mühendis,
- Tekniker,
- Teknisyen,
- Kapıcı,
- Eksvatör,
- Kasiyer,
- Bulaşıkçı,
- Liman İşçisi,
- Marangoz,
- Garson,
- Bahçıvan,
- Saha Görevlisi,
- İtfaiye Eri,
- Proje Personeli,
- Güvenlik Görevlisi,
- Akaryakıt Personeli,
- Psikolog,
- Bahçe Bakım Personeli,
- Veri Giriş Elemanı
- Bekçi,
- Dönemsel personel,
- Bilişim Personeli,
- Muhasebeci,
- Uzman Yardımcısı,
- Şoför,
- Engelli Personel,
- Beden İşçisi,
- Operatör,
- Çöp Personeli,
- Çaycı,
- Resepsiyon personeli,
- Büro Personeli,
Başvuru şartları nelerdir?
İŞKUR üzerinden verilen ilanlarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde başvuru yapacak adaylardan belirli nitelikleri taşıması istenmektedir. Bu kapsamda genel olarak;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
- Kamu haklarından mahrum olunmaması,
- Görevlerini yapmalarını engelleyecek bir sağlık sorunu bulunmamak;
- Güvenlik soruşturmaları ve arşiv çalışmalarından olumlu sonuçlar elde etmek,
- Erkek adaylarda askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmayan şeklinde kşullar gereklidir.
"KPSS şartı yok"
KPSS koşulları, yerel yönetimler veya ajanslar tarafından kamu spotlarının yayınlanması kapsamında sorgulanmaz. Personel, ilkokul ve üzeri eğitim almış kişileri işe almaktadır.
Başvurular Nasıl Yapılır?
İŞKUR üzerinden verilen ilanlar için başvuru sürecini başlatıldı. Yukarıdaki duyuru İŞKUR'un bir dış reklamında yayınlanmıştır. Aşağıdaki ilan listesinde son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu bağlamda belediyeler ve kuruluşlarının yönergelerine uygun olarak başvurular yapılmaktadır.