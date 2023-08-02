Beklenen ilan sonunda geldi! Belediyelere KPSS'siz personel alımı: Bu illerde yaşayanlar...

" 2445 kişi İşe Alınıyor"

İŞKUR'un "Dış Reklam" bölümüne verilen ilanlarla toplam 2.445 kişinin istihdam edildiği görülmektedir. Alımlar, 37 şehir belediyesi ve aynı zamanda kuruluş tarafından gerçekleştirilecek.

Personel Alımı Yapılacak 37 Şehir Listesi

İstanbul

Denizli

Çanakkale

İzmir

Çankırı

Aydın

Eskişehir

Bursa

Karabük

Aksaray

Manisa

Gaziantep

Tunceli

Burdur

Ardahan

Yalova

Afyonkarahisar

Siirt

Trabzon

Tekirdağ

Bolu

Bingöl

Muğla

Sivas

Ordu

Erzurum

Kırklareli

Sakarya

Erzincan

Kayseri

Bartın

Kocaeli

Antalya

Konya

Bilecik

Samsun

Tokat

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

- Sağlık Personeli,

- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi,

- Destek Personeli,

- Aşçı,

- Temizlik Personeli,

- Mühendis,

- Tekniker,

- Teknisyen,

- Kapıcı,

- Eksvatör,

- Kasiyer,

- Bulaşıkçı,

- Liman İşçisi,

- Marangoz,

- Garson,

- Bahçıvan,

- Saha Görevlisi,

- İtfaiye Eri,

- Proje Personeli,

- Güvenlik Görevlisi,

- Akaryakıt Personeli,

- Psikolog,

- Bahçe Bakım Personeli,

- Veri Giriş Elemanı

- Bekçi,

- Dönemsel personel,

- Bilişim Personeli,

- Muhasebeci,

- Uzman Yardımcısı,

- Şoför,

- Engelli Personel,

- Beden İşçisi,

- Operatör,

- Çöp Personeli,

- Çaycı,

- Resepsiyon personeli,

- Büro Personeli,

Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden verilen ilanlarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde başvuru yapacak adaylardan belirli nitelikleri taşıması istenmektedir. Bu kapsamda genel olarak;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;

- Kamu haklarından mahrum olunmaması,

- Görevlerini yapmalarını engelleyecek bir sağlık sorunu bulunmamak;

- Güvenlik soruşturmaları ve arşiv çalışmalarından olumlu sonuçlar elde etmek,

- Erkek adaylarda askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmayan şeklinde kşullar gereklidir.

"KPSS şartı yok"

KPSS koşulları, yerel yönetimler veya ajanslar tarafından kamu spotlarının yayınlanması kapsamında sorgulanmaz. Personel, ilkokul ve üzeri eğitim almış kişileri işe almaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılır?

İŞKUR üzerinden verilen ilanlar için başvuru sürecini başlatıldı. Yukarıdaki duyuru İŞKUR'un bir dış reklamında yayınlanmıştır. Aşağıdaki ilan listesinde son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu bağlamda belediyeler ve kuruluşlarının yönergelerine uygun olarak başvurular yapılmaktadır.