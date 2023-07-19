Beklenen ilan sonunda geldi! Belediyelere personel alımı duyurusu geldi! KPSS'siz kura ile alım yapılacak

Afyonkarahisar İli Kızılören Belediyesi, beden işçisi alımı yapmak için şanslı bir fırsat sunuyor. Belediyede çalışmak isteyen vatandaşlar, noter kurası ve sözlü mülakat sürecine başvurabilecekler. Bu ilan, belediyede istihdam edilmek isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. İşte detaylar...





AFYONKARAHİSAR İLİ KIZILÖREN BELEDİYESİ BEDEN İŞÇİSİ ALIMI YAPACAK

Afyonkarahisar İli Kızılören Belediyesi, beden işçisi alımı için heyecan verici bir fırsat sunmaktadır. İşe başvurmak isteyen adaylar için bazı önemli bilgiler bulunmaktadır.

İş ilanı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını TC kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte esube.iskur.gov.tr adresindeki "İş Arayan" bölümünden gerçekleştirebilirler. Başvuru yapmak için www.iskur.gov.tr adresini ziyaret etmek gerekmektedir. İşte diğer ayrıntılar...







Başvuracak adayların bazı özel şartları sağlamaları gerekmektedir. Adayların sağlık sorunları olmamalı ve ruhsal ile fiziksel sağlık durumları, görevlerini yerine getirmelerine engel olmamalıdır. Ayrıca vardiyalı çalışmaya uygun olmalı ve görevlerini yerine getirmelerine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır. Ulaşım sorunu yaşamamaları da önemlidir.

Başvuru yapacak adayların en az ilköğretim, en çok ön lisans düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuran adayların Kızılören ilçesinde ikamet etmeleri şartı vardır.

MEB veya üniversite onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler Sertifikası gerekmektedir. İşe başvuran adaylar için MEB veya üniversite onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi de zorunludur.

Yukarıdaki şartları sağlayan vatandaşlar, bu önemli fırsattan yararlanabilirler. Belediyede çalışmak isteyenler için sunulan bu imkan, istihdam konusunda adım atmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. Başvuruların sonuçları noter kurası ve sözlü mülakat ile belirlenecektir. Başvuruların zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılması önemlidir. Başarılar dileriz!

Bu ilana başvuracak adayların belirli özel şartları karşılamaları gerekmektedir. Sağlık sorunları olmamalı ve fiziksel ile ruhsal sağlık durumları, görevlerini yerine getirmelerine engel olmamalıdır. Ayrıca, vardiyalı çalışmaya uygun olmalı ve herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmamalıdır. Adayların ulaşım sorunu yaşamaması da önemlidir.

Başvuru yapacak adaylar en az ilköğretim, en fazla ön lisans düzeyinde eğitim almış olmalıdır. Ayrıca, başvuran adaylar Kızılören ilçesinde ikamet etmelidir.

Başvuran adaylar için MEB veya üniversite onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler Sertifikası gerekmektedir. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi de zorunludur ve MEB veya üniversite tarafından onaylanmalıdır.

Yukarıdaki şartları sağlayan vatandaşlar, bu önemli fırsattan yararlanabilirler. Belediyede çalışmak isteyenler için sunulan bu imkan, istihdam konusunda adım atmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. Başvuruların sonuçları noter kurası ve sözlü mülakat ile belirlenecektir. Başvuruların zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılması önemlidir. Başarılar dileriz!