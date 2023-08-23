Belediyede çalışmak isteyene fırsat! İGDAŞ en az lise mezunu personel alımını başlattı

EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL ALINACAK!

İstanbul Gaz Dağıtım Şirketi personel ilanı verdi. Hemde alımı ilanı yayımlandı. En az lise mezunu ve KPSS siz peren az lise mezunu alınacak. Personel ilanındaki diğer detay ise KPSS şartının aranmamış olması. Az önce yayımlanan ilana göre İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret şirketinin aradığı personel kriterleri de belirtildi.





İşte detaylar…

İGDAŞ büyesine alınacak personellerin 4 farklı pozisyonda istihdam edileceği ifade edildi. 87 kişi alınacağı belirtilen ilanda bir çok pozisyon ise boş. Pozisyonlar için aranan kriterler farklılık gösterse de genel anlamda en az lise mezunu olan kişiler bu iş ilanına başvuru yapabilecekler….

İstihdam edilecek pozisyonlar ise 15 Büro Memuru, 30 Mühendis, 2 Uzman, 40 Teknik Personel olarak belirtildi.

BAŞVURU İÇIN ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR

İGDAŞ personel alımı için adaylardan genel olarak alım yapılacak pozisyon için bazı kriterler belirlendi." Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak " gibi şartlar ön planda olacak. Ayrıca başvurular sadece internet üzerinden alınacak. Son başvuru tarihi ise 29 eylül 2023 olarak belirtildi. https://kariyer.ibb.istanbul adresinden başvurunuzu iletebilirsiniz.