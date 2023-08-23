  1. Anasayfa

  2. Kamu Personeli

  3. Belediyede çalışmak isteyene fırsat! İGDAŞ en az lise mezunu personel alımını başlattı

Belediyede çalışmak isteyene fırsat! İGDAŞ en az lise mezunu personel alımını başlattı

Yayınlanma:
Belediyede çalışmak isteyene fırsat! İGDAŞ en az lise mezunu personel alımını başlattı
İGDAŞ personel alım ilanı verdi işte detaylar...

EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL ALINACAK!

İstanbul Gaz Dağıtım Şirketi personel ilanı verdi. Hemde alımı ilanı yayımlandı. En az lise mezunu ve KPSS siz peren az lise mezunu alınacak. Personel ilanındaki diğer detay ise KPSS şartının aranmamış olması. Az önce yayımlanan ilana göre İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret şirketinin aradığı personel kriterleri de belirtildi.

iş ilanı

İşte detaylar…

İGDAŞ büyesine alınacak personellerin 4 farklı pozisyonda istihdam edileceği ifade edildi. 87 kişi alınacağı belirtilen ilanda bir çok pozisyon ise boş. Pozisyonlar için aranan kriterler farklılık gösterse de genel anlamda en az lise mezunu olan kişiler bu iş ilanına başvuru yapabilecekler….

İstihdam edilecek pozisyonlar ise 15 Büro Memuru, 30 Mühendis, 2 Uzman, 40 Teknik Personel olarak belirtildi.

BAŞVURU İÇIN ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR

İGDAŞ personel alımı için adaylardan genel olarak alım yapılacak pozisyon için bazı kriterler belirlendi." Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak " gibi şartlar ön planda olacak. Ayrıca başvurular sadece internet üzerinden alınacak. Son başvuru tarihi ise 29 eylül 2023 olarak belirtildi. https://kariyer.ibb.istanbul adresinden başvurunuzu iletebilirsiniz.

Kamu Personeli
KPSS'den 55-60-65 alanlar hemen başvurabilir! Belediyelere yüzlerce memur alınacak
KPSS'den 55-60-65 alanlar hemen başvurabilir! Belediyelere yüzlerce memur alınacak
Hastanelere çok sayıda personel alımı yapılacak! İş arayanlar bu tarihleri kaçırmasın
Hastanelere çok sayıda personel alımı yapılacak! İş arayanlar bu tarihleri kaçırmasın
İş arayanlar başvuru formunu alıp koşacak! 32 ilde 50 yaş altı personel alımı başladı
İş arayanlar başvuru formunu alıp koşacak! 32 ilde 50 yaş altı personel alımı başladı
Sertifikası olan hemen başvurabilir! KPSS şartsız güvenlik görevlisi alımına start verildi
Sertifikası olan hemen başvurabilir! KPSS şartsız güvenlik görevlisi alımına start verildi
İstanbul, Manisa ve Konya'da iş arayanlar yaşadı! 2 şartı sağlayan 55 puanla memur olacak
İstanbul, Manisa ve Konya'da iş arayanlar yaşadı! 2 şartı sağlayan 55 puanla memur olacak
KPSS'siz memur alımı başladı! Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru ekranı açıldı
KPSS'siz memur alımı başladı! Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru ekranı açıldı
Yüksek maaşlı iş fırsatı geldi! THY personel alım ilanı tekrar geldi: İşte başvuru şartları
Yüksek maaşlı iş fırsatı geldi! THY personel alım ilanı tekrar geldi: İşte başvuru şartları