Belediyeden müjdeli haber! 20.000 TL maaşla çalışacak personeller aranıyor: Başvurular başladı

Yalova'da bir belediye daha işçilere ve personellere büyük bir zam müjdesi verdi. Temmuz ayındaki yeni memur maaşı açıklamasının ardından birçok belediye işçilerinin maaşlarına zam yapmaya devam ediyor. Çiftlikköy Belediyesi, Zirvekent AŞ ve Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu sözleşme ek protokolü imza töreniyle, daimi işçilerin maaş artışları belirlendi. Bu yeni zamla birlikte işçiler, başkanlarını coşkuyla kutlayarak sevinçlerini dile getirdi.



EN DÜŞÜK MAAŞ 20 bin 90 TL'YE ÇIKARILDI

Çiftlikköy Belediyesi, Yeni Düğün ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri ile çalışanlarına sevindirici haberler verdi. Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Hak-İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz'un katılımıyla düzenlenen törende, ek protokol sözleşmesi imzalandı ve yapılan ücret artışları ile sosyal yardımlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Başkan Silpagar, törende yaptığı konuşmada, çalışanlara daha iyi yaşam koşulları sağlamanın ve emeklerine değer vermenin önemine vurgu yaptı. Bu doğrultuda, işçilere yönelik önemli iyileştirmeler yapıldığını belirterek, yüzde 25 oranında ücret artışı, yüzde 86 oranında artan yol parası, yüzde 55 oranında artan yemek parası ve 4 bin 500 TL'lik sosyal yardım müjdesi verdi.

Yapılan düzenlemeyle bekar işçilerin en düşük maaşı 18 bin 477 TL'ye yükseltilirken, evli ve iki çocuklu çalışanlar için en düşük maaş 20 bin 90 TL olarak artırıldı. Bu önemli adımla birlikte, çalışanların yaşam standartları iyileştirilerek onların refah düzeyine katkı sağlanmış oldu.

Toplu sözleşme imzalanmasının ardından, işçiler büyük bir coşku ve memnuniyetle karşıladılar. Başkan Silpagar'a teşekkür hediyesi takdim ederek duygularını dile getirdiler. Törende, duygu dolu anlar yaşanırken, Başkan Silpagar ve Hizmet-İş Sendikası Başkanı Yavuz birbirlerine anı tabağı, fincan takımı ve teşekkür plaketi hediye ettiler. Başkan Silpagar, emeğe değer veren çalışanlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, toplumun refahının çalışanların mutluluğuyla doğru orantılı olduğunu belirtti.

Hizmet-İş Sendikası Başkanı Yavuz da yaptığı konuşmada, Başkan Silpagar'a çalışanlarına gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek, bu anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti. İşçilerin mutluluğunun, halkın da mutluluğu olduğunu vurgulayarak, dayanışma ve iş birliği içinde daha güzel günlere ulaşacaklarına inandığını belirtti.

Bu anlaşma, Çiftlikköy Belediyesi'nin çalışanlarına verdiği önemi ve emeklere değer verdiğini göstermesi açısından önemli bir adım. Çalışanlar, daha iyi koşullarda çalışma imkanı ve artan sosyal yardımlarla geleceğe daha umut dolu bakacaklarına dair bir güvence elde etmiş oldular.