Belgesini alan başvurusunu hazırlasın! Bu kurumlara binlerce güvenlik görevlisi alınacak

Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde metakla beklenen güvenlik görevlisi alım ilanları yayınladı. İŞKUR'dan yapılan son açıklamada, KPSS şartlarını gözetmeden en az liseden mezun olmak üzere silahlı ve silahsız 5 bin 328 ÖGG'nin alınacağı bildirildi. Bu yazıda İŞKUR'a başvuru için açılan iş ilanları için başvuru detayları yer almaktadır.

ÖGG ALIM DUYURUSU YAYINLANDI





Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi 743 kişi,

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi 4479 kişi,

Özel Güvenlik Görevlisi ve Koruma Meslek Elemanı 16 kişi.

Güvenlik Görevlisi başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR'daki pozisyonlara başvuran adayların aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekiyor;

- TC vatandaşı olması

- İŞKUR kaydı olması, yoksa yaptırması,

- Erkek adaylarda askerlik çağına gelmemiş olması, zorunlu askerlik çağına girmiş olması, askerliğini yapmış veya askerliğini tecil ettirmiş olması;

- Sürekli çalışabilecek durumda olması,

- Özel güvenlik profesyonelinin gerektirdiği görevleri yerine getirebilmesi,

- Gerekli özel güvenlik kimliğine sahip olmak (silahlı veya silahsız)

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'da yayınlanan kadro açıklarına bakıldığında başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki adımları takip etmeleri gerekir. Adayların ayrIca online başvuru yapması gerekmektedir. Nasıl başvuru yapacağınızı adım adım şu şekilde anlatabiliriz:

https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yaptıktan sonra açılan sayfanın iş arayanlar bölümüne girin. Daha sonra karşınıza gelen ekranda iş ilanlarına tıklayınız. Son olarak, iş arama sayfasına yönlendirileceksiniz.

"Aradığım İşler" bölümüne başvurmak istediğiniz işi girin ve "Ara" düğmesine tıklayın. İlanlar, açtığınız sayfada listenecektir.