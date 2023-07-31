Böyle fırsat yılda bir gelir! KPSS'siz mülakatsız sağlık kurumlarına personel alımı başladı!

İŞKUR'un sağlık kurumları için düzenlediği personel alımıyla ilgili büyük bir fırsat sunuluyor! Özellikle 18-49 yaş arasındaki adaylar, KPSS şartı olmadan başvuru yapabilecekleri için heyecanla beklenen bu alıma katılmak için şanslarını deneyebilirler.

BAŞVURU DETAYLARI





Sağlık sektörüne katılmak isteyenler için İŞKUR'un özel sektör hastanelerine yönlendirme ve hasta karşılama görevlisi alımı ilanı büyük bir önem taşıyor. Alımlarda KPSS puanı aranmaması, daha fazla adayın başvuru yapma imkanı sağlayarak büyük bir avantaj sunuyor.

İlanın başvurularının İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın İŞKUR merkezine giderek yapılabileceği belirtildi. Adayların, başvurularını son başvuru tarihine yetiştirmeleri önemle vurgulandı.

Başvuru koşulları arasında, adayların 18-49 yaş arasında olmaları gerektiği, KPSS şartının olmaması, iletişim becerileri ve hasta odaklı çalışma kabiliyetlerinin değerlendirileceği, sağlık kurumlarında hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi olarak çalışmaya istekli olmaları gerektiği yer alıyor. Başvuru yapacak adayların bu şartları sağlamaları ve gerekli belgeleri hazırlamaları istendi.

Bu büyük fırsatın son başvuru tarihinin yaklaştığı belirtildi. Adaylar, son başvuru tarihine dikkat ederek başvurularını zamanında yapmalarının önemini unutmamalıdır.