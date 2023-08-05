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Bu 11 mesleği yapanlara iş kapısı açıldı! KPSS 55 puanla memur alımı resmen başladı

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Bu 11 mesleği yapanlara iş kapısı açıldı! KPSS 55 puanla memur alımı resmen başladı
Yahşihan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada işe alım duyurusu verildi. 11 meslek lisesi, önlisans ve lisans mezunu personel alınacaktır. Şartlar ve başvuru bilgileri haberimizin içeriğinde..

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinin yerel belediyesi tarafından kadro ilanı asıldı. Kamu görevlisi alım ilanına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak mahalli idareler için ilk kez atanacakların sınav ve atama yönetmeliği kapsamında yönetmelik hükümlerine göre alım yapılacak. Yahşiyan Belediyesi'ne farklı kadro ve koşullar ile alımlar gerçekleştirilecektir.

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Yahşihan Belediyesi personel alımı

Başvuru şartları nelerdir?

Genel bir kural olarak mahalli idarelerde çalışanların istihdamı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlara tabidir. Bu hususta adayın "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından mahrum bırakılmaması, kamu yetkisinin bulunmaması, görevi yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması, güvenlik ve arşiv araştırmalarından olumlu sonuç alınmış olması" gibi genel şartlar aranır. Ayrıca daha önce görev yaptıkları kamu kurumlarından disiplin ve manevi nedenlerle ihraç edilmemiş olmaları gerekmektedir.

Düşük KPSS Puanı Şartı Aranacak!

Yahşihan Belediyesi'nin 20 memur alımı için adayların KPSS puanının düşük olması gerekmektedir. Bu nedenle 2022'de KPSS, lisede 94 puan, ön lisansta 93 puan ve lisansta 3 puan olmak üzere minimum 55, 60, 65 ya da 70 puan gerektirir. KPSS puan türleri ve taban puanları mesleğe göre değişiklik gösterebilir. KPSS şartlarını ve aynı zamanda diğer şartları incelemek için aşağıdaki tabloyu kullanınız.

Mesleki gereksinimler tablosu:

Yahşihan Belediyesi personel alımı

Yahşihan Belediyesi personel alımı

Yahşihan Belediyesi personel alımı

Başvuru ne zaman yapılacak?

Belediye memurluğu iş başvuruları Eylül ayında kabul edilecek. Başvuru koşullarını sağlayan ve belgelerini hazırlayan adaylar bizzat ya da elektronik ortamda başvuru yapabilirler.

Yahşihan Belediyesi personel alımı

Kamu Personeli
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