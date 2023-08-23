Bu 21 mesleği yapanlara iş fırsatı! KPSS şartsız İBB İstaç personel alımı duyuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ, 21 farklı meslek dalında toplamda 115 personel alımı ilanını duyurdu. Bu ilan, KPSS şartı olmadan, en az ilköğretim mezunu adaylar için geçerlidir. Detaylı şartlar ve başvuru bilgileri ilan metninde bulunuyor. İşte detaylar...





115 PERSONEL ALIMI DUYURU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Çevre Yönetim (İSTAÇ) bünyesindeki eksikliği gidermek amacıyla, farklı 21 meslek dalında toplamda 115 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu ilan kapsamında, en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. İşte diğer ayrıntılar...





İSTAÇ, birçok farklı pozisyon için personel arayışına girmiş durumda. 13 iş makinası operatörü, 4 kantar operatörü, 6 ağır vasıta şoförü, 27 beden işçisi gibi çeşitli pozisyonlar için alımlar yapılacak. Bununla birlikte, teknik pozisyonlara da ihtiyaç duyulduğu görülüyor; 1 teknik sorumlu, 1 çevre mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 kimya mühendisi, 1 kimyager gibi alanlarda alımlar yapılacak.

İlanın dikkat çekici bir özelliği, geniş bir yelpazede farklı pozisyonlar için personel arayışının olmasıdır. İş makinası operatöründen, teknik sorumluya, çevre mühendisinden, mekanik teknikerine kadar çeşitli alanlarda personel alımları yapılacak. Bu, farklı meslek gruplarından gelen adaylara iş fırsatları sunarak çeşitliliği artırmayı hedefleyen bir yaklaşımı yansıtıyor.

Ayrıca, alım yapılacak pozisyonların detaylı bir şekilde sıralandığı görülüyor. Elektrik mühendisi, mekanik teknikeri, işçi, ağır vasıta şoförü gibi pozisyonlar da ilan metninde yer alıyor. Bu çeşitlilik, farklı yetenek ve uzmanlık alanlarına sahip kişilerin başvurularını bekleyerek daha geniş bir aday havuzu oluşturmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ, farklı meslek gruplarına yönelik geniş bir personel alımı ilanıyla dikkat çekiyor. İlköğretim mezunu adaylar arasından da alım yapılacak olması, geniş bir kesimi kapsayan bir fırsat sunuyor. İlanın içeriğinde yer alan çeşitli pozisyonlar, farklı yeteneklere ve uzmanlık alanlarına sahip adayların başvuru yapabileceği bir platform oluşturuyor. Bu şekilde, hem İSTAÇ'ın ihtiyaçları karşılanacak hem de iş arayanların farklı becerileri değerlendirilmiş olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ, personel alımı için adaylardan belirli şartlar arayacak. Başvuran kişilerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları, sağlık sorunlarının görevlerini yapmalarına engel olmaması, olumlu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarına sahip olmaları gerekecek. Aynı zamanda suç hükümlülüğü bulunmamalı ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç alınmalıdır.

Özellikle, ilköğretim mezunu olma şartı bulunuyor. Ayrıca, 20 yaşını doldurmuş ve 40 yaşından büyük olmamak, iletişim becerilerinin yüksek olması ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilme yeteneği de istenen özellikler arasında yer alıyor.

İBB İSTAÇ personel alımı başvuruları bugün başlamış durumda ve en geç 7 gün boyunca devam edecek. Bu süre içinde başvurular sadece elektronik ortamda yapılabilecek. Başvuru tarihleri 22 - 29 Ağustos 2023 olarak belirlenmiş. Başvuruların yapılacağı adres ise https://kariyer.ibb.istanbul olarak açıklanmış.

Detaylar ise https://media.iskur.gov.tr/74448/kurum-disi-kamu-isci-alimi_ek_kurum-disi-kamu-isci-ilan-formlari-21-08-2023-pdf.pdf linkinde yer alıyor.

Bu açıklanan detaylara göre, İSTAÇ personel alımı için adaylardan belirli yasal ve niteliksel şartların yanı sıra iletişim becerisi, uyum sağlama yeteneği gibi özellikleri de aranmaktadır. Başvuruların online olarak yapılacağı belirtilirken, ilgilenenlerin belirtilen tarih aralığında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Detaylara dair link üzerinden daha fazla bilgi alınabilir.