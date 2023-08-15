Bu bankalarda çalışmak tecrübe gerektirmiyor! HSBC ve Burgan Bank gişe memuru alımı yapacak

Ülkemizde çeşitli bankalar, bünyelerindeki eksiklikleri gidermek amacıyla çeşitli görevlere banka memuru alımına devam etmektedir. Bankalarda özellikle kasiyer pozisyonu çok dikkat çekiyor ve bu kapsamda kasiyer alımı yapan iki banka hakkında açıklama yapıldı. Başvuru süreci başlayan adayların Gişe Memuru alımı için gerekli olan başvuru kriterleri ve bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Gişe Görevlisi Alınacak Bankalar Hangileri?

Kariyer'de yer alan ilana göre gişe görevlisi olarak gerçekleştirilecek olan alımları HSBC ile Burgan Bank yapacaktır.

Gişe Yetkilisi Görevi





Veznedar, müşterilerle kişisel olarak etkileşime giren banka çalışanlarıdır. Bu bağlamda bankadaki görevleri müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunmaktır. Şubedeki görevleriniz, cari hesap hizmetine gelen müşterilerin Bankacılık Kanunu, Grup/Bankacılık Usulleri ve Bankacılık Usulleri uyarınca işlemlerini yürütmek ve şubenin nakit ihtiyaçlarının takibine katılmaktır. Nakit işlemlerinin hızlı, doğru ve eksiksiz olarak tamamlanmasını sağlayan para transferi işlemidir.

Başvuru şartları nelerdir?

Bir bankada çalışan gişe görevlisi genel olarak “askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik hizmetiyle ilgisi olmayan, sözlü ve aynı zamanda yazılı iletişim becerisine sahip, işe alınacak olan bölgede ikamet eden, seyahat engeli olmayan, iletişim becerileri güçlü, çözüm önerileri olan, odaklı, sabırlı, güler yüzlü, ilişkilerinde başarılı, dinamik ve ayrıca araştırmacı, analitik düşünen, gelişime açık ve ekip çalışmasına yatkın, kurallara bağlı ve çalışkan iş davranışı ilkelerini benimseyen, MS Office programlarına hakim olanlar arasından seçilecektir.

HSBC Gişe Personel Alım Koşulları:

Lisans mezunu,

Güçlü iletişim becerileri olan,

Çözüm odaklı, sabırlı, güler yüzlü olması,

İnsan ilişkileri bakımından başarılı, dinamik, araştırmacı, analitik olması,

Gelişime açık ve ekip çalışmasına uyumlu olması,

İlkeli ve aynı zamanda görevlerini kurallara uygun olarak sadakatle yürüten,

MS Office programlarının güvenli kullanımına sahip,

Burgan Bank Gişe Çalışma Koşulları:

En az önlisans tercihen lisans mezunu olması,

Banka şube operasyonlarında en az 1 yıl deneyimli.

Şube içi tüm kasa işlemlerinden sorumlu olması,

Kasa sayımı, kasa mutabakatı, kasa, kasa işlemleri, kredi ve dış ticaret bilgisi olması,

Güçlü iletişim becerileri olması,

İstanbul Avrupa yakasında yaşıyor olması.

Belirlenen bankaların açıklarını kapatmak için deneyimli veya deneyimsiz kişiler işe alınacaktır. Bu bağlamda, üniversite diplomasına sahip adaylar da başvurabilirler.

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılır?

Banka veznedarlığı başvurusu yapmak isteyen adayların başvurularını sadece internet üzerinden yapmaları gerekmektedir. Bu durumda kariyer adresinizden başvuru yapabilirsiniz.

HSBC Gişe Yetkilisi Alımları: https://www.kariyer.net/is-ilani/hsbc-gise-yetkilisi-3282992

Burgan Bank Gişe Yetkilisi Alımları: https://www.kariyer.net/is-ilani/burgan-bank-turkiye-maslak-merkez-sube-gise-yetkilisi-3558733