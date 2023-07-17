Bu fırsatı kaçıran pişman olur! TÜBİTAK tam 214 personel alımı için düğmeye bastı: Bu şartları sağlayan hemen alınacak

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, tesisteki personel açığını kapatmak için 214 personel alımının yapılacağı bildirildi. Başvurulara ilişkin detaylar ortaya çıkarken çeşitli bölgelerden alım yapılacağı açıklandı.

214 PERSONEL ALMI YAPILACAK

TÜBİTAK'ta çalışmak isteyen binlerce vatandaş tarafından takip edilen son ilanlar yayınlanmaya devam ederken her bölge için personel alım detayları açıklandı. TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada son başvuru tarihi olarak 26 Temmuz 2023 açıklandı.





Alımların Ankara ve Gebze iilerinde yapılacağı belirtilirken, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik ve yazılım gibi alanlarda da personel alımı yapılacağı belirtiliyor. TÜBİTAK İleri Bilişim ve Bilgi Güvenliği Teknolojileri Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile birlikte TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) alım yapılacağı belirtilen detaylarda alımların ayrıca TÜBİTAK Demiryolu Taşıma Teknolojisi Enstitüsü'ne de (RUTE) gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu pozisyona başvuran adayların 26 Temmuz 2023'e kadar TÜBİTAK'ın resmi sitesi olan "https://kariyer.tubitak.gov.tr" ye giriş yaparak başvuru yapabilecekleri belirtildi.