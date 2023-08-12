Bu illerde yaşayanlar yeni işini buldu! KPSS şartsız, 44 yaş altı personeller alınacak

Türkiye Genelinde İş İlanları Yayınlandı: KPSS'li ve KPSS'siz Adaylar Dikkat!

İş arayanlar için müjdeli haber geldi! İŞKUR, farklı sektörlerde istihdam sağlamak amacıyla 10 ilde personel alımlarını başlattığını duyurdu. Bu alımlar, hem KPSS'li hem de KPSS'siz adayları kapsıyor. İŞKUR, ilan edilen pozisyonlar ve başvuru detaylarını açıkladı.

Isparta Çiçekpınar Belediyesi:

Şoför-Yük Taşıma Personeli:

Başvuru yapacak adaylardan T.C. vatandaşı olma şartı aranıyor. Ayrıca Isparta-Şarkikaraağaç ilçe sınırlarında ikamet etme gerekliliği bulunuyor. 30 yaşından gün almamış olmak, C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve SRC 1-SRC 3 belgesine sahip olma koşulları da aranan şartlar arasında.

Veterinerlik Hizmetleri Personeli:

Başvuru yapacak adayların Isparta-Sarkikaraağaç sınırlarında ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca 45 yaşından gün almamış olmak, Veteriner Sağlık Teknisyeni bölümünden mezun olmak, Suni Tohumlama Sertifikası ve Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olma gerekliliği bulunuyor.

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt):

Başvuruları kabul edilecek adaylar, Isparta-Şarkikaraağaç ilçe sınırlarında ikamet etmelidir. 45 yaşından gün almamış olmak, Katı ve Sıvı Yakıt Kalorifer Ateşçisi Belgesi sahibi olmak ve İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimi almış olmak gereklilikler arasında yer alıyor.

Bu önemli iş fırsatlarıyla ilgilenen adaylar, başvuru koşullarını dikkatlice inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler. İş arayanlar için sunulan bu fırsatların istihdamın artırılmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor. Başvuru süreleri ve detaylar için İŞKUR resmi kanalları takip edilmelidir.

İŞKUR İlanlarıyla İş Arayanlara Müjde: KPSS'li ve KPSS'siz Adaylar Dikkat!

Türkiye genelinde iş arayanlar için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. İŞKUR, 10 ilde düzenlenecek personel alımlarıyla istihdam olanaklarını genişletiyor. İşkur tarafından yayınlanan ilanlarda belirtilen pozisyonlar ve başvuru detayları iş arayanlar için oldukça dikkat çekici nitelikte.

Isparta Çiçekpınar Belediyesi'nde İş İmkanı:

- Şoför-Yük Taşıma Personeli:

T.C. vatandaşı olma koşulu aranıyor. Ayrıca Isparta-Şarkikaraağaç ilçesinde ikamet eden, 30 yaşından gün almamış, C sınıfı sürücü belgesi ve SRC 1-SRC 3 belgesine sahip adaylar başvurabilir.

- Veterinerlik Hizmetleri Personeli:

Isparta-Sarkikaraağaç sınırlarında ikamet etme gerekliliği bulunuyor. Ayrıca 45 yaşından gün almamış olmak, Veteriner Sağlık Teknisyeni bölümünden mezun olmak, Suni Tohumlama Sertifikası ve Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olma gerekliliği aranıyor.

- Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt):

Isparta-Şarkikaraağaç ilçesinde ikamet etme gerekliliği aranıyor. 45 yaşından gün almamış, Katı ve Sıvı Yakıt Kalorifer Ateşçisi Belgesi sahibi olma ve İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimi almış olma gereklilikleri bulunuyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İş İmkanı:

- İşçi:

Minimum ilköğretim mezunu, 18 yaşından büyük, vardiyalı çalışmaya uygun, Trabzon İl Merkezi-Ortahisar ilçesinde ikamet eden, "Eski Hükümlü" ya da "TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan)" kişilerin başvurabileceği bir pozisyon.

DSİ Elazığ'da İş İmkanı:

- Sıhhi Tesisatçı:

Minimum ilköğretim mezunu, 18-45 yaş arası, Elazığ il sınırları içinde ikamet eden, "Eski Hükümlü" ya da "TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan)" kişilerin başvurabileceği bir pozisyon.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nde İş İmkanı:

- Okul Öncesi Öğretmeni:

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans bölümü mezunu, KPSS P121_16 puan türünden minimum 60 puan almış, ilgili alanda minimum 1 yıl çalıştığını gösteren SGK hizmet dökümüne sahip adaylar başvurabilir.

Tokat Gölgülü Belediyesi'nde İş İmkanı:

- Tarım işçisi, Metal yüzey boyacısı, Bilgisayarlı makine, Temizlik işçisi pozisyonlarında iş arayanlar başvurularını yapabilirler. Başvurular iş ilan numaralarıyla ALO 170 hattı veya İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir.

Başvuruların son tarihi 11 Ağustos 2023 olarak belirlendi. İş arayan adaylar, ilanlara uygunluk durumlarını kontrol ederek bu fırsatlardan yararlanabilirler. Sonuç olarak, İŞKUR'un 10 ilde başlattığı personel alımı kampanyaları, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. İlanlarda yer alan çeşitli pozisyonlar ve başvuru şartları, iş arayanların kariyerlerine yeni bir yön verme veya istihdam sağlama şansını beraberinde getiriyor. Isparta Çiçekpınar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, DSİ Elazığ, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ve Tokat Gölgülü Belediyesi gibi farklı kurumlar ve pozisyonlar, iş arayanlara çeşitli seçenekler sunuyor. Başvuruların 11 Ağustos 2023 tarihine kadar yapılabileceği bu kampanyalar, istihdam alanında önemli adımların atılmasına olanak tanıyor.