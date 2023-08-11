Büyükşehir belediyesine KPSS şartsız personeller alınacak! Diplama şartı yok

İş arayanlara o belediyeden müjdeli haber geldi. KPSS şartı olmadan 92 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım yapılacak kadro ve başvuru şartları hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.