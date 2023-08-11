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Büyükşehir belediyesine KPSS şartsız personeller alınacak! Diplama şartı yok

Yayınlanma:
Büyükşehir belediyesine KPSS şartsız personeller alınacak! Diplama şartı yok
İş arayanlara o belediyeden müjdeli haber geldi. KPSS şartı olmadan 92 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım yapılacak kadro ve başvuru şartları hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü proje ve hizmetlerle beraber personel alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan iş ilanı üzerinden alım yapılacak kadrolar ve belirsiz süreli personel alımı için gerekli bilgiler haberimizde.

PERSONEL ALIMI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel alımında 10 kamyon şoförü ve 82 temizlik görevlisi alımı yapılacaktır. 9-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak olan başvurular bizzat gidilerek adres üzerinden başvuru gerçekleşir. 

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Kamu Personeli
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