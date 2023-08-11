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Çalışmak isteyene MEB kapıları açıldı! En az ilkokul mezunu olanlar hemen başvurabilir

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Çalışmak isteyene MEB kapıları açıldı! En az ilkokul mezunu olanlar hemen başvurabilir
Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda alım yapacak. Başvurular 14 Ağustos'a kadar İŞKUR üzerinden yapılabilir. Başvuru detayları haberimizde...

İş Gücü İŞKUR platformunda heyecan verici bir gelişme yaşandı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), personel kadrolarını güçlendirmek amacıyla yeni alımlar gerçekleştirecek. MEB tarafından duyurulan bu alımlar, Erzincan'ın Kemah ilçesinde bulunan "Kemah Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü" bünyesinde görevlendirilmek üzere olacak. İlanla beraber 1 Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) ile 4 Garson (Servis Elemanı) kadrolarında alım yapılacağı belirtildi. İşte tüm ayrıntılar:

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1

Başvuru yapmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrumiyet durumu bulunmamaları, görev yapmalarına engel teşkil edecek bir sağlık problemi taşımamaları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmeleri, suç hükümlülüğü taşımamaları, erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması veya askerlik görevini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR VE BAŞVURU DETAYLARI

2

MEB personeli alımı için başvuruda bulunacak adayların en az 18 yaşını tamamlamış ve 45 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. Bu heyecan verici fırsattan yararlanmak isteyen adaylar, başvurularını en geç 14 Ağustos tarihine kadar gerçekleştirmelidir.

Başvuru süreci boyunca adaylardan istenen belgeler ve form detayları ise İŞKUR platformunda ayrıntılı bir şekilde paylaşılmıştır.

Kamu Personeli
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