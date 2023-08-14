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Cumhurbaşkanlığına personel alımı başlıyor! O tarihe kadar başvuran Beştepe'de işe başlayacak

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanlığına personel alımı başlıyor! O tarihe kadar başvuran Beştepe'de işe başlayacak
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla sözleşmeli personel alımı için ilanını yayınladı. İş arayan vatandaşlar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren sadece 3 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirebilecekler. Ayrıntılar haberimizde...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan ilanı duyurdu. Söz konusu ilan doğrultusunda, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli pozisyonlarına alımlar gerçekleştirilecektir. Adaylar, başvurularını 01/08/2023 ile 15/08/2023 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden "Kayseri Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti ya da "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden yapabilecekler.

BAŞVURU DETAYLARI NELER

başvuru

İlan içinde belirtilen nitelik kodlarına göre başvuruları kabul edilecek adaylarda aşağıdaki özellikler aranmaktadır:

Grafik, Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Grafik Sanatları, Grafik Tasarımı, Maliye, İnsan Kaynakları Yönetimi, Adalet, Fotoğrafçılık gibi farklı alanlardan mezun olmak,

Belirtilen boy ve kilo ölçülerine uygun olmak,

Silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının geçerlilik süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olmak,

Hijyen sertifikasına sahip olmak,

E sınıfı veya 01 Ocak 2016 tarihinden sonra alınmış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Psikoteknik belgesi ve SRC-2 belgesine sahip olmak,

Alanında en az 1 ila 5 yıl arasında mesleki tecrübeye sahip olmak,

MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen SGK İşlemleri ve Bordrolama, Bilgisayar İşletmeni sertifikalarına sahip olmak.

Bu ilan aracılığıyla sunulan kariyer fırsatları, iş arayan adaylar için önemli bir kapı açmaktadır. Başvuru koşullarına ve niteliklere uygun adaylar, belirtilen tarih aralığında başvurularını yaparak bu kampanyadan yararlanabilirler. Bu ilanın, nitelikli ve uygun adayları Kayseri Üniversitesi kadrosuna kazandırma amacını taşıdığı anlaşılmaktadır.

Kamu Personeli
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