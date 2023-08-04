Devlet güvencesinde çalışmak isteyene gün doğdu! Yüksek maaşlı iş ilanına başvuru yağıyor

Devlet kurumlarında çalışmak isteyenler için yüksek maaşlar ve SGK güvencesiyle yeni personel alımı ilanları oldukça ilgi çekiyor. Farklı kurumların yayımladığı kontenjanlarla birlikte alımlar için başvurular başlamış durumda. İşte tüm detaylar...

Devlet kurumlarında hala personel alımları devam etmektedir. Açıklanan ilanlarla, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin giderilmesi için yeni personellerin alımı yapılacaktır. Adaylara duyurulan bilgilere göre;

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 2500 polis alımı yapılacaktır.

Dışişleri Bakanlığı 56 personel alımı için ilan yayımlamıştır.

Türkiye Petrolleri, 121 personel alımı gerçekleştirecektir.

Jandarma Genel Müdürlüğüne ise 31 personel alımı planlanmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?





Alım yapılacak olan pozisyonlar için başvurmak isteyen adaylar, ilgili kurumların resmi internet siteleri ve İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuruların zamanında yapılması önemlidir.

Alım şartları arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, medeni haklardan yoksun olmama, 18 yaş ve üzerinde olma gibi genel şartların yanı sıra, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olma, belirtilmiş suçlara karışmamış olma, atanacakları görevi engelleyen fiziki ve psikolojik sorunlarının olmaması gibi özel şartlar da aranmaktadır.

Devlet kurumlarındaki bu personel alımları, işsizlik döneminde istihdamın arttırılması açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Yüksek maaşlar ve SGK güvencesiyle çalışmak isteyenler, ilgili şartları karşılayarak bu fırsatları değerlendirebilir ve istedikleri kurumlarda kariyerlerine devam edebilirler. Başvuruların zamanında yapılması ve gerekli şartların sağlanması adaylar için büyük önem taşımaktadır.