  1. Anasayfa

  2. Kamu Personeli

  3. DHMİ 196 memur alımı için düğmeye bastı! KPSS'siz mülakatsız memur olma fırsatı

DHMİ 196 memur alımı için düğmeye bastı! KPSS'siz mülakatsız memur olma fırsatı

Yayınlanma:
DHMİ 196 memur alımı için düğmeye bastı! KPSS'siz mülakatsız memur olma fırsatı
Memur olmak isteyenlere müjde haber geldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yapılmış olan açıklama ile 196 memur alımı yapılacak. İşte detaylar…

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin yapmış olduğu açıklama ise ön lisans mezunu olan 196 kişiyi kendi bünyesinde alım yapacak. Kurumun bünyesinde çalışmak isteyenler için ise başvuru detayları sizlerle…

DHMİ iş alımı

DHMİ Personel Alımı Yapacak

DHMİ tercih kılavuzunda yapmış olduğu açıklamalara göre bünyesine toplamda 196 memur alımında bulunacak. Adaylardan KPSS taban puanı şartı aramadığını belirten DHMİ yalnızca ön lisans mezunu kişilerin başvuru yapabileceğini de belirtti. İşte memur alımı için belirlenen kadrolar;

• 75 ARFF memuru

• 30 İş makinesi sürücüsü

• 3 köprü operatörü

• 88 tekniker

Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar için başvuru tarihleri 6 Temmuz 2023’den 13 Temmuz 2023 aralığı olarak belirlendi. Belirlenen tarihler arasında ÖSYM üzerinden başvurular açılacaktır.

Personel Alımı İçin Şartlar Nedir?

• 657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan 48’inci maddedeki nitelikler taşınmalıdır.

• Herhangi bir yaş şartı yoktur.

• Sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık ya da emeklilik aylığı almamaları gerekmektedir.

• 2022 yılında almış oldukları KPSS puanı geçerli olacaktır.

• Mülakatsız memur alımı gerçekleşecek.

Kamu Personeli
KPSS'den 60 62 65 puan alanlar hemen başvursun! O bakanlık 6 il için personel alımı duyurusu yaptı
KPSS'den 60 62 65 puan alanlar hemen başvursun! O bakanlık 6 il için personel alımı duyurusu yaptı
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS'siz personel alacak! İş arayanlara kaçırılmaz fırsat
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS'siz personel alacak! İş arayanlara kaçırılmaz fırsat
Ayda 22 bin TL maaşla Ankara Şehir Hastanesine personel alımı yapılacak! Sınav şartı yok
Ayda 22 bin TL maaşla Ankara Şehir Hastanesine personel alımı yapılacak! Sınav şartı yok
Türkiye Şeker Fabrikaları duyurdu! 1000 personel alımı yapılacak: Lise mezunlarına iş fırsatı
Türkiye Şeker Fabrikaları duyurdu! 1000 personel alımı yapılacak: Lise mezunlarına iş fırsatı
Mülakatsız memur alımı başvuruları başladı! Bu kurumlar yeni personellerini arıyor
Mülakatsız memur alımı başvuruları başladı! Bu kurumlar yeni personellerini arıyor
Kamu kurumlarına 22 bin TL maaşla personeller alınacak! Sekreter, memur, güvenlik...
Kamu kurumlarına 22 bin TL maaşla personeller alınacak! Sekreter, memur, güvenlik...
Ayda 45 bin TL maaşla çalışacak personeller aranıyor! Fransa aradığı meslekleri duyurdu
Ayda 45 bin TL maaşla çalışacak personeller aranıyor! Fransa aradığı meslekleri duyurdu