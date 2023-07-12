DHMİ 196 memur alımı için düğmeye bastı! KPSS'siz mülakatsız memur olma fırsatı

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin yapmış olduğu açıklama ise ön lisans mezunu olan 196 kişiyi kendi bünyesinde alım yapacak. Kurumun bünyesinde çalışmak isteyenler için ise başvuru detayları sizlerle…





DHMİ Personel Alımı Yapacak

DHMİ tercih kılavuzunda yapmış olduğu açıklamalara göre bünyesine toplamda 196 memur alımında bulunacak. Adaylardan KPSS taban puanı şartı aramadığını belirten DHMİ yalnızca ön lisans mezunu kişilerin başvuru yapabileceğini de belirtti. İşte memur alımı için belirlenen kadrolar;

• 75 ARFF memuru

• 30 İş makinesi sürücüsü

• 3 köprü operatörü

• 88 tekniker

Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar için başvuru tarihleri 6 Temmuz 2023’den 13 Temmuz 2023 aralığı olarak belirlendi. Belirlenen tarihler arasında ÖSYM üzerinden başvurular açılacaktır.

Personel Alımı İçin Şartlar Nedir?

• 657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan 48’inci maddedeki nitelikler taşınmalıdır.

• Herhangi bir yaş şartı yoktur.

• Sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık ya da emeklilik aylığı almamaları gerekmektedir.

• 2022 yılında almış oldukları KPSS puanı geçerli olacaktır.

• Mülakatsız memur alımı gerçekleşecek.