Dışişleri Bakanlığı'ndan iş arayan gençlere müjde! Bu şartlarla Bakanlık'ta memur olabilirsiniz

Dışişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 50 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuruların başladığını duyurdu. 18 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, farklı meslek gruplarına yönelik alımlar gerçekleştirilecektir. Başvurular e-Devlet Dışişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı üzerinden 14 Ağustos tarihinde başladı ve 28 Ağustos'ta sona erecektir.

Dışişleri Bakanlığı, 50 sözleşmeli destek personelinin alımına dair başvuruları kabul etmeye başladı. Başvurular, 14 Ağustos itibarıyla başladı ve 28 Ağustos'ta sona erecek. Başvurular için adayların 2022 KPSS'den en az 65 puan alması gerekmektedir.



Alımlar farklı pozisyonlar için yapılacak ve bu pozisyonlar içerisinde şoför, günlük servis ve temizlik hizmetleri, basit bakım hizmetleri yer alıyor.

Başvuruları düşünen adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları ancak 35 yaşını henüz doldurmamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca daha önce kamu kurumlarından çıkarılmamış olmak koşulu da aranıyor.

Başvuracak adaylar, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmalıdır. Ayrıca sağlık durumu, arşiv ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Sağlık durumunu belgelemek için tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapacak adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilirler ve tercih ettikleri pozisyon için sıralamada yer alacaklardır. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlgilenen adaylar daha fazla bilgi ve başvuru detaylarına e-Devlet Dışişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilirler.