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Düşük KPSS puanıyla üniversiteye personel alımı başladı! Diplomasını kapan koşacak

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Düşük KPSS puanıyla üniversiteye personel alımı başladı! Diplomasını kapan koşacak
Bursa Teknik Üniversitesi duyurdu! En az lise mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. Peki adaylardan aranan şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar.

Bursa Teknik Üniversitesi personel alımı yapacağını açıkladı. Farklı alanda en az lise mezunu sözleşmeli personel alım ilanını yayınladı.

personel alımı

Bursa Teknik Üniversitesi eleman alımı yapmaktadır. Geçtiğimiz günlerde gelen duyuruya göre Bursa Teknik Üniversitesi, en az 60 KPSS puanına sahip mezunlarını 4/B 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında işe alıyor.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI OLACAK?

Toplam 6 kişilik kadro açacağını duyuran Üniversite, Büro personeli, destek personel ve teknisyen alımı yapacak.

personel

personel

ADAYLAR İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANMAKTADIR?

Başvurmak için adayların öncelikle 657 sayılı Kamu Görevlileri Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir. Bu kapsamda "Kamu haklarından yoksun bırakılmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sağlık sorununun bulunmaması halinde" gibi şartlar aranmaktadır. Görevini yapmasına engel olabileceği, güvenlik ve arşiv soruşturması sonuçlarının olumlu olduğu, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olduğu" aranmaktadır.

Ayrıca adaylardan KPSS şartları istenmektedir. Bu doğrultuda 2022 yılında düzenlenen KPSS'de lise düzeyinden en az 60 puan P94, ön lisans için P93 ve temel dereceler için P3 puan şartı aranmaktadır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular, 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 28 Ağustos 2023 tarihine kadar gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Başvurular üniversiteye yapılacaktır.

Kamu Personeli
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