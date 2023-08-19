Ehliyeti olana kaçmaz fırsat! Belediyeye tam 500 memur ve şoför alımı için başvurular açıldı

Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediye Başkanlığı, memur ve şoför kadrolarında gerçekleştireceği yeni personel alımı ile ilgili başvurularınızı beklemektedir. Bu alımlar, belediyenin bünyesine nitelikli ve yetenekli personel kazandırmayı amaçlamaktadır.



BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ





Başvurular 11 Eylül 2023 tarihinden başlayarak 13 Eylül 2023 tarihine kadar kabul edilecektir. Başvurular, mesai saatleri içinde (08.30 - 17.30) Kılıçarslan Belediyesi Hizmet Binası'nda yer alan Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılmalıdır. Başvuru adresi: Kılıçarslan Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Zafer Caddesi No:106, Sinanpaşa/Afyonkarahisar. Bu tarihler arasında başvurunuzu gerçekleştirmeyi unutmamanız önemlidir.



BAŞVURU ŞARTLARI



Kılıçarslan Belediye Başkanlığı, idari kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni personel alımı gerçekleştirecektir. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki özel şartları karşılaması gerekmektedir:

Eğitim ve KPSS Şartları: İlan edilen unvanlar için başvuracak adayların gerekli eğitim seviyesine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, 2022 KPSS sonuçlarına göre belirlenen asgari KPSS puanını almış olmaları da gerekmektedir. Bu kriterler, adayların ilgili alanda yeterliliklerini kanıtlamaları açısından önemlidir.

Önceki Çalışma Durumu: Başvuracak adayların daha önce çalıştıkları kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmaları gerekmektedir. Geçmiş iş deneyiminin temiz olması, adayların güvenilirliklerini ve kurumsal uyum sağlama yeteneklerini göstermesi açısından önemlidir.

Sürücü Belgeleri: Şoför kadrosuna başvuracak adaylardan, (B) ve (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları istenmektedir. Bu belgelere sahip olmak, ilgili kadro için gereken yetkinlikleri taşıdığınızı göstermeniz açısından önemlidir.

Başvurularınızı gerçekleştirmek isteyen adaylar, gereken belgeleri tamamladıktan sonra belirtilen tarihler arasında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü'ne başvurmalıdır. Başvuru sürecinde dikkatli ve özenli olmak, istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmak, başvurunuzun kabul edilme olasılığını artıracaktır.

Kılıçarslan Belediye Başkanlığı, nitelikli personel alımı ile idari kapasitesini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Yeni personel alımıyla birlikte belediyenin daha etkin ve verimli hizmet sunma yeteneklerinin artması amaçlanmaktadır. Bu fırsattan yararlanarak, belediye kadrosuna katılarak hem kişisel kariyerinizi geliştirebilir hem de Kılıçarslan Belediyesi'nin başarılı çalışmalarına katkı sağlayabilirsiniz.