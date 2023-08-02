En az 25 bin TL maaş veriliyor! Kamuya personel alımı yapılacak: Şartlara uyan hemen başvursun

Kamuya genellikle 24.000 TL ile 37.000 TL arasında değişen ücretlerle istihdam edilecek personel alımı yapılacak. Yerel yönetimler tarafından istihdam edilen kamu kurum ve kuruluşları çerçevesinde memur alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan duyuruda başvurunun İŞKUR üzerinden yapıldığı belirtiliyor.

Duyuru İŞKUR üzerinden yapıldı. Açık pozisyonlar, genel başvuru koşulları ve başvuru seçenekleri ile ilgili bilgiler kamuya açık genel ilanlarda yer almaktadır.

İLAN BAŞVURU BİLGİLERİ

Bu pozisyona başvuran adaylardan istenen genel şartlar şunlardır:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- Kamu haklarından mahrum olmaması,

- Kendisine verilen görevleri yapmasına engel sağlık sorununun olmaması,

- İlan çin başvuru yapacak olan kişilerin başvuru tarihinden itibaren 18 yaşından gün almış olması,

- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması.

Son başvuru tarihinin tatile denk gelmesi durumunda, başvuru bir sonraki iş gününden itibaren kabul edilecektir. Başvuru tarihleri ​​çakışan ve aynı kamu kurum/kuruluşunda birden fazla personel ihtiyacını karşılayan iş arayanlar için talep halinde sadece bir başvuru kabul edilecektir.

Başvuru sayısının 4 katı olan kesin listede yer alanların isim ve adresleri kamu kurumları ve işe alım ajansları ile paylaşılacaktır.

Sözlü sınavın yeri ve saati adaylara başvurdukları kamu kurum/kuruluşları tarafından bildirilir.

Öncelikli olanlar, kendilerine başvuran kadrolu çalışanların taleplerini karşılamayanlar, sınava girmeyenler, işe alınmayı reddedenler veya mücbir sebepler dışında kadrolu olarak işe alınanlardır. Kamu sektörü tercih edilmektedir. Öncelik tekrar kullanılamaz.

KADROLAR

Personel alımı yapılacak kadrolar şöyle:

Temizlik Görevlisi

Büro İşçisi

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü

Muhabir(Gazete Muhabiri)

İnşaat İşçisi

Şoför-Yük Taşıma

Çelik Kaynakçısı

Otomotiv Kaporta İşçisi

Beden İşçisi (Genel)

Mutfak Görevlisi

Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı)

Proses İşçisi

Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler

Kanal Ve Izgara İşçisi

Çöp Kamyonu Sürücüsü

Jeoloji Mühendisi

Jeofizik Mühendisi

Elektrik Mühendisi

Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisi

Makine Mühendisi

İnşaat Mühendisi

Uzman Yardımcısı (Genel)

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi(Metalurji Mühendisi-Fiziki)

Büro İşçisi

ALIM YAPAN KURUMLAR

Personel alımı yapan kurumlar şu şekilde:

TÜRKİYE PETROLLERİ AO.

DURAĞAN BELEDİYESİ

BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KASTAMONU SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

MURATPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ABDİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇİLİMLİ BELEDİYEBAŞK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ(İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞK.)

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuruların İŞKUR resmi internet adresinden e sube sayfasına giriş yapılarak alındığı bildirildi.