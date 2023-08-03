En az lise mezunu olanlara müjde! THY çok sayıda kabin memuru alacak: Başvuru tarihine dikkat!

Türk Hava Yolları, heyecan verici bir haberle gündeme geldi! Yeni personel alımı ilanı tüm adaylara duyuruldu. Bu alımlarla hem kadın hem de erkek lise mezunu adaylara kapılar açılıyor. Hayallerini havacılıkla süslemiş olan herkes için bu büyük fırsat, uzun süredir bekleniyordu. THY'nin geniş filosuna yeni katılacak personeller için aranan şartlar ve kontenjan dağılımı, haberimizde detaylı olarak yer alıyor. Havacılık dünyasına adım atmak isteyenler için bu ilanlar, geleceği şekillendirecek bir başlangıç olabilir. Türk Hava Yolları'nda yer almak ve kariyer yapmak isteyen herkesi başvurularını yapmaya davet ediyoruz. Bu fırsatı kaçırmayın, siz de THY ailesinin bir parçası olun ve gökyüzünde yeni bir yolculuğa çıkın!

Türk Hava Yolları, yıllar boyunca kaliteli hizmet anlayışı ve dünya çapında tanınan operasyonları ile havacılık sektöründe öncü bir konumda yer almaktadır. Bu başarılarına devam edebilmek ve büyümeyi sürdürebilmek adına, THY 2023 yılında yeni personel alımı için ilanlar yayımlamıştır. Özellikle lise mezunu adayları hedefleyen alımlarla, havacılık sektörüne katkı sağlamak ve kaliteli hizmet anlayışını sürdürmek amaçlanmaktadır.

Türk Hava Yolları'nın lise mezunu personel alımı ilanıyla birlikte, pek çok kişi için kariyer kapıları açılıyor. Bu ilanlar, farklı kadrolarda gerçekleşecek ve başvurular hemen başlamış durumda. Söz konusu ilanlar için THY'nin internet sitesi ve diğer başvuru kanalları kullanılabiliyor.

Türk Hava Yolları, Kabin Memuru ve Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI) kadrolarında lise mezunu adaylar arıyor. Başvuru yapacak adayların belirtilen nitelikleri sağlamaları gerekmektedir. Adaylardan genel şartlar olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunu olmama, daha önce THY'den işten çıkarılmamış olma gibi kriterler aranmaktadır.

Kabin Memuru kadrosu için adayların 01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI) kadrosu için ise 01.03.1988 tarihinden önce, 01.03.1953 tarihinden sonra doğmuş olma şartı aranmaktadır.

Bu muhteşem fırsattan yararlanmak isteyen lise mezunu adaylar için zaman hızla ilerliyor. Başvuruları için son tarih belirtilmemiş olsa da, en kısa sürede başvurularını tamamlamaları önemlidir. Türk Hava Yolları'nın bu alımlarıyla hayallerindeki kariyere adım atma şansını yakalayan adaylar, dünya standartlarında hizmet sunan bu prestijli havayolu şirketinde çalışma imkanı bulacaklar. Unutmayın, Türk Hava Yolları'nın kanatları altında uçmak, kariyerinizde yeni bir sayfa açmak demektir!

Türk Hava Yolları, gelecek vizyonuna uygun olarak lise mezunu personel alımı için harekete geçti. Kadın veya erkek adaylar için uygun pozisyonlar olan "Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI)" ve "Kabin Memuru" kadrolarında alımlar gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adayların belirtilen nitelikleri sağlamaları gerekmektedir. Türk Hava Yolları'nda çalışmak ve havacılık dünyasına adım atmak isteyenler için bu büyük fırsatı kaçırmayın! Hayatınızın dönüm noktası olabilecek bu alım ilanına başvurular başlamış durumda. Hayalini kurduğunuz kariyere giden bu kapıyı kaçırmamak için hemen harekete geçin ve Türk Hava Yolları'nda yerinizi alın!

THY personel alımı başvuruları, ilanların yayımlanmasıyla birlikte başlamış durumda. Başvuru süresine ilişkin herhangi bir son tarih belirtilmemiş olsa da, adayların mümkün olan en kısa sürede başvurularını yapmaları önemlidir.

Kabin Memuru alımı için başvuru ekranı: [https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/turk-hava-yollari-kabin-memuru-ilani-kadin/069a014a-6ae6-4315-bc95-b661ac039717](https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/turk-hava-yollari-kabin-memuru-ilani-kadin/069a014a-6ae6-4315-bc95-b661ac039717)

Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI) alımı için başvuru ekranı: [https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/simulator-ucus-ogretmeni-sfi/473101c9-e259-43ee-9d50-5f510820925e](https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/simulator-ucus-ogretmeni-sfi/473101c9-e259-43ee-9d50-5f510820925e)

Unutmayın, bu muhteşem fırsatları kaçırmamak için hemen başvurun ve hayallerinizin ötesine geçin! Türk Hava Yolları'nda yerinizi almak için şimdi harekete geçin ve hayatınızdaki yeni maceranın kapısını aralayın!

Türk Hava Yolları'nın lise mezunu personel alımı ilanları, Türkiye genelinde birçok aday için önemli bir fırsat sunmaktadır. THY'nin dünya standartlarında hizmet sunan filosuna katılmak ve havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için bu ilanlar büyük bir önem taşımaktadır. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, ilgili başvuru ekranları üzerinden başvurularını yaparak bu muhteşem fırsattan yararlanabilirler. Türk Hava Yolları'na katılarak, dünya çapında tanınan bir havayolu şirketinde çalışma şansını elde etmek isteyen herkesi başvurularını yapmaya ve hayallerini gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Unutmayın, Türk Hava Yolları'nın uçuşuna katılmak, sadece bir işe başlamak değil, aynı zamanda yeni bir maceraya adım atmak demektir!