Euro ile maaş almak isteyenler akın edecek! Almanya bu meslekleri yapan çok sayıda işçi alacak

Almanya, işçi açığını kapatmak ve ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışan ihtiyacını karşılamak için yurt dışından işçi alımı yapacağını duyurdu.

1,5 MİLYON İŞÇİ ALIMI YAPILACAK





Yapılan açıklamalara göre, Almanya'nın öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu meslek grupları arasında 230 bin yuva eğitmeni, 300 bin yaşlı ve hasta bakıcı, hemşire, garson, su tesisatçısı, tır şoförü gibi meslekler yer alıyor. Alman hükümeti, belirlenen hizmetleri yerine getirecek yaklaşık 1,5 milyon işçi alımı yapacak ve bu işçilere 4 bin Euro brüt maaş öngörüyor.



Almanya'nın yabancı ülkelerden işçi alımı yapmasının nedeni, genç nüfusun azalması ve doğum oranlarının düşük olmasıyla birlikte belirtilen mesleklerde ihtiyaç duyulan ara elemanların Alman vatandaşları tarafından yeterince karşılanamamasıdır. Almanya, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden işçi alımı yaparak ekonomisini desteklemiş ve dostane ilişkilerini sürdürmüştür.

Almanya'da işçi olmanın avantajları arasında güçlü ekonomi ve düşük işsizlik oranı yer almaktadır. Alman ekonomisi, diğer ülkelere göre daha yüksek ücret ve çalışma koşulları sunmaktadır. Almanya'da çalışan kişiler aynı zamanda oturma izni ve çifte vatandaşlık hakları elde ederek, diğer Avrupa ülkelerine serbest dolaşım imkanına sahip olabilirler.

Almanya'nın en fazla ihtiyaç duyduğu iş kolları arasında hasta bakıcı, hemşire, yaşlı bakıcı, tır şoförü, yuva eğiticisi ve sıhhi tesisatçı gibi meslekler öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra inşaat sektörü, ağır sanayi ve turizm gibi alanlarda da işçi ihtiyacı bulunmaktadır.

Almanya'da işçi olmak isteyen adaylar, aranan iş kollarında sertifikalara sahip olmalı ve Türkiye'nin temsilciliklerine veya Türk İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığıyla başvuruda bulunmalıdır. Almanya, Türkiye'den gelen işçi taleplerini olumlu karşılamakta ve dostane ilişkiler çerçevesinde vize işlemlerini kolaylaştırmaktadır.

Almanya'nın hangi ülkelerden kaç işçi alacağına dair net bir açıklama yapılmamış olsa da, belirtilen kriterleri karşılayan ve ilgili iş kollarında deneyime sahip Türk vatandaşlarının Almanya'da işçi olmasının kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor. Almanya'nın güçlü ekonomisi, yüksek satın alma gücü ve cazip çalışma koşulları, Türk işçiler için çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.